El presidente de la Diputación de Soria responsabiliza a la CHD de las inundaciones y la tacha de «negligente»

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Siguen las críticas a la gestión de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) por el desembalse de Cuerda del Pozo. Ayer se sumó el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano (PP), a la que responsabiliza de las graves inundaciones en los pueblos de la cuenca y a la que tachó de «negligente».

El responsable de la Institución Provincial criticó duramente la planificación del gestor de la cuenca y lamentó la desinformación y los datos erróneos que ofreció en las reuniones del Cecopi, además de la total ausencia de comunicación para advertir a los alcaldes de las poblaciones afectadas.

«Nos han inundado», manifestó ayer Serrano, quien agregó que «no nos digan que esto ha pasado siempre porque no ha sido así», mientras mostraba una fotografía de su casa familiar en San Esteban de Gormaz, de la que aseguró que «nunca la he visto inundada y ahora ha llegado el agua».

El presidente se mostró confundido y a la vez enfadado por la información que se le había ofrecido en las dos reuniones del Cecopi de Soria (Centro de Cooperación Integrado) por las inundaciones en los últimos días.

En este sentido señaló que en la primera de ellas se comunicó que el desembalse se iba a realizar a un nivel de 135 metros cúbicos por segundo y luego superó los 151 metros cúbicos por segundo, además, según Serrano, había un compromiso de comunicar a los alcaldes ante cualquier subida de evacuación y esa información no llegó.

Hasta tal punto existe desinformación, dijo, que durante la jornada de ayer alcaldes de municipios de Burgos le habían llamado para preguntar la situación de Soria y ayer lo hizo el presidente de la Diputación de Valladolid.

En la reunión del segundo Cecopi, que tuvo lugar el sábado 14, a la vista de las fuertes crecidas e inundaciones más graves, el presidente de la Diputación explicó que requirió información sobre si iba a haber más subidas de nivel, «ese dato no nos lo dieron», puntualizó y agregó que cuando solicitó aclaraciones le dijeron que la información de la web no eran exacta, «no sé si nos toman por tontos», exclamó, a la vez que manifestó que «esto ha sido un sinsentido».

En sus explicaciones Serrano apuntó que en enero la CHD había anunciado que no habría desembalses excepcionales y tres semanas después el caudal en el aforo de Navapalos pasó de los 10 a los 477 metros cúbicos por segundo.

La presidenta de la CHD, María Jesús Lafuente, visitó el domingo San Esteban de Gormaz, donde defendió la gestión realizada en el control hidrológico del embalse de la Cuerda del Pozo que ha logrado laminar más del 50% de la avenida, reduciendo puntas de entrada de hasta los 285 metros cúbicos por segundo a salidas máximas de 135 metros cúbicos por segundo, a la vez que indicó que el equipo técnico sigue trabajando para recuperar el resguardo de seguridad.

Precisamente está visita fue también ayer objeto de críticas por parte del presidente de la Diputación que la calificó de «deslealtad institucional», a las que también se sumó el alcalde sanestebeño, Daniel García, según indicó a en declaraciones a este periódico. Ambos lamentan la ausencia de comunicación con la CHD.

Serrano y García reiteraron que todas las inundaciones que se han sucedido en la pasada semana obedecen a una falta de planificación hidrológica en la cuenca y «alguien tendrá que salir a dar explicaciones porque esto ha sido una negligencia». Por su parte, el alcalde de San Esteban, Daniel García, solicitó a la CHD un Plan Hidrológico para la cuenca.

Por último, Serrano anunció una reunión con los alcaldes afectados durante los próximos días para evaluar los daños en los municipios, «porque han sido cuantiosos y graves». Reclamó al Gobierno una línea de ayudas a los pueblos más afectados.