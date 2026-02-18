La presidenta de la CHD dice que la gestión del desembalse en Cuerda del Pozo ha minimizado las inundaciones

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, María Jesús Lafuente, salió ayer, de nuevo y por segunda vez en cuatro días, a defender la gestión de la Confederación durante el episodio de borrascas.

Aseguró que las medidas adoptadas «han servido para proteger a la provincia de Soria y para minimizar en gran parte los daños ocasionados por las inundaciones».

La presidenta respaldó sin fisuras las decisiones que se han adoptado estos días sobre los desembalses en Cuerda del Pozo, de los que dijo que se adoptaron siguiendo «criterios técnicos y de manera preventiva, progresiva y por tramos, con ajustes sucesivos del caudal, según las entradas de agua y la previsión meteorológica».

Con estas declaraciones, Lafuente contestó al presidente de la Diputación, Benito Serrano, que responsabilizó a la CHD de las inundaciones y criticó de negligencia y de falta de previsión la actuación del gestor de la cuenca del Duero.

Lafuente salió al paso de estas acusaciones y explicó que gracias a las decisiones técnicas que se han tomado desde el 4 de febrero, cuando Cuerda del Pozo alcanzó los 195,8 hectómetros cúbicos coincidiendo con el resguardo mensual fijado por la comisión de desembalse, se ha conseguido laminar las avenidas y reducir el impacto aguas abajo del embalse.

«La gestión en Cuerda del Pozo», aclaró, «ha permitido una avenida de 330 metros cúbicos por segundo en San Esteban que sin el embalse se podría haber incrementado hasta los 500 metros cúbicos por segundo multiplicando los daños».

Además, Lafuente aclaró que el caudal máximo de salida ha sido de 135 metros cúbicos por segundo y «es falso que se haya aumentado el caudal sin avisar a nadie», en referencia a las recientes manifestaciones que ha realizado el presidente de la Diputación.

No obstante, en los días críticos la página web de la CHD ofrecía información de un caudal de salida de hasta 155 metros cúbicos por segundo, dato al que también se refirió Benito Serrano.

Sobre este dato, la presidenta precisó que « los 150 metros cúbicos por segundo a los que han aludido algunos responsables políticos han sido registrados en la primera estación de aforo que hay tras la salida de la presa y eso es debido a las aportaciones en dicho tramo».

Por último, desde la Confederación se indicó que se ha cumplido «escrupulosamente» con el protocolo de información que establece el Inuncyl de la Junta de Castilla y León, en el que desde la Confederación se han emitido boletines de aviso al 112 con la hora, el nivel, el caudal y la tendencia.

A la vez que se puntualiza que una vez constituido el Cecopi, éste es el órgano que coordina el aviso a la población y a los responsables municipales.

Desde el 26 de enero, fecha en la que comenzó este episodio, la entrada CHD ha emitido 67 partes de aviso hidrológico por riesgo de inundación, con 2.367 avisos, de los que un centenar han sido en Soria.

Ayer, la situación hidrológica mantenía 5 estaciones en estado de aviso. La salida del embalse estaba en rojo, con 84,8 metros cúbicos por segundo, y en Navapalos con un caudal de 236 metros cúbicos por segundo. En el resto de las estaciones la situación tendió a estabilizarse, sobre todo en Garray en Vinuesa.