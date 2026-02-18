Garray acondiciona un camino para facilitar el acceso a Soria Natural que ha cerrado 6 días por las inundaciones

Camino de zahorra que abre el acceso a la fábrica de Soria Natural en Garray al estar inundado el habitual.MARIO TEJEDOR

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La plantilla de Soria Natural ha comenzado a incorporarse después de 6 días sin actividad a causa de las inundaciones en Garray (Soria) y lo ha tenido que hacer a través de un camino de zahorra que ha habilitado el Ayuntamiento en colaboración con la Diputación Provincial.

Las obras se han realizado en apenas un día y eso ha permitido a la plantilla, formada por más de 400 empleados, acudir a sus puestos de trabajo por turnos y reanudar la actividad.

La vía discurre por detrás del campo de fútbol y bordea las instalaciones de la fábrica.

Para evitar percances y ante el estado complicado en carreteras y en el entorno de la fábrica, la dirección ha decido modificar los horarios de entrada y salida para que los trabajadores puedan acceder de día a las instalaciones.

El acceso habitual a la fábrica está intransitable por las balsas de agua a causa del desbordamiento del Duero. Precisamente la carretera que une Garray con Tardesillas, está cortada al tráfico.

Según explicó a este periódico el responsable de Soria Natural, Rafael Diego, en el interior de la planta y en sus infraestructuras no ha entrado el agua, pero las mayores pérdidas, que todavía no se han evaluado, corresponden al área comercial porque la parada en la producción ha sido de muchos días.

Aunque en otras ocasiones, Soria Natural se ha visto afectada por inundaciones y también por riadas no ha sido una situación tan grave como la que ha vivido en los últimos 10 días, admitió el responsable de la fábrica que ha criticado la gestión del desembalse del Duero con un caudal tan elevado en pocos días.

Rafael Diego aseguró que han vivido una situación de «desamparo porque nadie nos ha advertido de esta situación» y durante estos días solo han contado con la ayuda de la alcaldesa, María José Jiménez, que «ha gestionado de manera ágil la habilitación del camino alternativo».

Según el responsable de la empresa los primeros problemas los tuvieron ya el 5 de febrero, día que tuvieron que suspender el turno de noche y evacuar a los trabajadores de tarde, ante las complicaciones por el agua en los accesos.

El lunes siguiente trabajaron con normalidad, pero el martes 10 de febrero tuvieron que volver a salir de la fábrica, aunque algunos empleados teletrabajaron la producción ha estado parada muchos días y reanudarla tiene sus complicaciones.

Soria Natural, que se dedica a la fabricación de productos de fitoterapia, medicina natural y alimentación ecológica, todavía no ha evaluado las pérdidas comerciales, que prevé que sean cuantiosas, que le ha supuesto esta parada por las inundaciones que también les ha generado problemas con los proveedores.

El responsable de la fábrica plantea que es necesario tomar medidas en el futuro para que esta situación no vuelva a suceder en Soria Natural, entre las soluciones que plantea se encuentra la construcción de una entrada alternativa a la fábrica desde la rotonda de Tardesillas y evitar así la carretera que les une a Garray en la zona del campo de fútbol, que es por donde entran en la actualidad. Ayer en Garray las inundaciones eran visibles en el entorno del Duero.

Con el inicio de semana la situación se estabilizado en comparación al fin de semana, pero las previsiones para la jornada de hoy tiende a empeorar con la entrada de una nueva borrasca y el empeoramiento de las condiciones meteorológicas.

La Agencia de Protección Civil y Emergencia de la Junta de Castilla y León mantiene en Soria en nivel 2 del plan de inundaciones en Soria.

Entre las recomendaciones a la población, la Agencia de Protección Civil y Emergencias recuerda la importancia de no acercarse a los cauces de los ríos, tener precaución al cruzar puentes, evitar pasos subterráneos en las cercanías de corrientes de agua, así como evitar cruzar con vehículos por torrentes y arroyos.