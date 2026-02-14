Inundaciones en Garray: los bomberos de Soria llevan alimento en barca a una ganadería

Los bomberos de Soria preparan una embarcación con efectivos y otra con alimento para una ganadería aislada por las inundaciones en Garray.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los Bomberos de Soria están interviniendo en estos días en Garray tras las inundaciones generadas por las crecidas del Duero y el Tera. Entre las intervenciones más singulares, este sábado han tenido que navegar con dos embarcaciones hasta una explotación ganadera aislada por el agua para llevar comida a 35 animales y mantenerlos con vida.

Los bomberos de la capital han trasladado comida hasta el punto donde se encuentran las 35 cabezas de ganado, que continúan en una zona anegada mientras desciende el nivel del agua. La actuación se está realizando mediante embarcación para el transporte del material.

Esta intervención se enmarca en el operativo que el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios viene desarrollando desde el jueves como consecuencia de las condiciones meteorológicas adversas. Durante estos días se atendieron varios avisos por riesgo de caída de cascotes a la vía pública debido a las fuertes rachas de viento y, desde primera hora de la mañana siguiente, los efectivos se centraron en distintas actuaciones en Garray.

Entre ellas, se procedió al achique de agua en varios garajes y se llevó a cabo una intervención de mayor complejidad para posibilitar la puesta en marcha de la estación potabilizadora. Para ello fue necesario el uso de una embarcación tipo Zódiac, accediendo a las instalaciones desde la carretera del aeródromo de Tardesillas y atravesando más de 800 metros de zona inundada.

En la actuación de este sábado participan un mando y tres bomberos, con dos embarcaciones, una de ellas destinada al transporte de material, y dos vehículos ligeros. El servicio permanece atento a la evolución de la lámina de agua y a posibles nuevas incidencias derivadas del episodio meteorológico.