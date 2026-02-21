La Junta adjudica por 6,4M€ dos bloques de 38 pisos de protección en Golmayo

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) ha adjudicado la construcción de dos bloques de 38 viviendas en Golmayo por 6,4 millones de euros (impuestos incluidos) a Hermanos Rubio Grupo Constructor Herce que dispone de un plazo de 24 meses para ejecutar la obra. Cada bloque contará con 19 pisos.

Esta promoción, apuntó este viernes el alcalde de Golmayo, Benito Serrano, «es la primera fase de una segunda que llegará hasta las 72 viviendas». Tras la adjudicación, continuó el regidor, «comenzamos el procedimiento para adjudicarlas» ya que, recordó, «son viviendas de protección oficial».

Aunque están abiertas a todos los demandantes, Serrano recordó que están dirigidas, especialmente, a público joven. Por ello, «los menores de 36 años contarán con un 20% de financiación. Un 10% por parte de la Diputación y otro 10% por parte de la Junta».

«Estamos convencidos de que uno de los principales problemas de la juventud es el acceso a la vivienda, poder emanciparse de cara a poder hacer su proyecto de vida», subrayó Serrano que añadió que con esta promoción «pretendemos paliar» ese problema junto «a la lucha contra la despoblación».

Los precios estimados se sitúan en torno a 120.000 euros para las viviendas de tres dormitorios y 100.000 euros para las de dos dormitorios.

Serrano evidenció que el objetivo es que «Golmayo siga siendo un referente en crecimiento, oportunidades y calidad de vida». Y añadió: «Cada vivienda nueva es una familia que se queda, una escuela que se mantiene, un comercio que sigue abierto y un municipio que crece. No hay mejor servicio público que garantizar que un vecino pueda vivir en su municipio con dignidad, estabilidad y oportunidades».

Este contrato se divide en dos fases. Una primera, de dos meses, que comprende la consultoría y asesoramiento técnico al redactor del proyecto de ejecución y una segunda que consiste en la realización de las obras de edificación y urbanización que se extiende 22 meses.

El primer bloque contará con 15 viviendas de tres dormitorios (79-85 metros cuadrados útiles), 3 viviendas de dos dormitorios (67 metros cuadrados útiles) y 1 vivienda adaptada de tres dormitorios (80 metros cuadrados útiles). Todas ellas con terraza de 7,70 metros cuadrados. El segundo bloque dispondrá de 13 viviendas de tres dormitorios (79-80 metros cuadrados útiles), 5 viviendas de dos dormitorios (58-67 metros cuadrados útiles) y 1 vivienda adaptada de tres dormitorios (80 metros cuadrados útiles). Todas ellas, también, con terraza de 7,70 metros cuadrados.

Todas las viviendas dispondrán de salón cocina, dos baños equipados, terraza y plaza de garaje, y contarán con caldera centralizada de biomasa para calefacción y ACS, garantizando un sistema eficiente y sostenible. La construcción empleará sistemas industrializados, lo que permitirá reducir plazos, optimizar costes y minimizar el impacto ambiental.