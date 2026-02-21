Avalancha de respuestas al anuncio de este pueblo de Soria que ofrece vivienda gratuita

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Arenillas ha recibido una auténtica lluvia de peticiones a su anuncio de vivienda gratis y oferta de empleo a cambio de gestionar el local social del pueblo. La alcaldesa, Sonia Tobaruela, destaca que eran conscientes de que el anuncio iba a causar repercusión pero lo cierto es que la dimensión de la respuesta ha superado cualquier expectativa.

«Hemos recibido unos 500 formularios», asegura a los que hay que sumar los cientos de correos electrónicos que reciben cada día en el Ayuntamiento. Haciendo una estimación a vuelapluma, teniendo en cuenta «que cada día recibimos entre 200 y 300 mails» y que el anuncio lleva más de semanas publicándose en medios de comunicación y redes sociales, Arenillas atesora unos 5.000 correos de gente interesada en hacer las maletas y trasladarse hasta esta localidad soriana.

La procedencia de estos correos y formularios, indica la regidora, es, sobre todo, «de gente de América del Sur: República Dominicana, Venezuela, Chile, Argentina, México... Y, también, de Europa». Algunos, apunta, «han llegado a presentarse en el pueblo sin avisar».

De momento, están procediendo a estudiar cada uno de los formularios recibidos así como los correos de cara a poder ir realizando una primera selección. De hecho, añadió, «ya hemos contactado telefónicamente con algunas familias para ver ahondar un poco más y donde les explicamos las implicaciones de vivir en el medio rural soriano». Después, y en caso de que sigan interesados, llegaría una tercera fase, «visitar el pueblo para que conozcan, de primera mano, cómo es Arenillas, un pueblo con 28 vecinos censados que tiene el colegio y el centro de salud a 25 kilómetros y a 80 kilómetros el hospital más cercano». Y es que, asevera la regidora, «el que venga a vivir aquí tiene que ser porque realmente quiera, sin presión» y para eso «tiene que saber dónde viene» ya que, continúa «aquí viene el panadero y el frutero», no hay comercios.

Aunque apunta que «no descartamos a nadie» sí añade que, como en cualquier oferta, hay puntos según los requisitos. Y hay que recordar que en el anuncio se buscaba «una familia con hijos en edad escolar» por lo que, evidentemente, tendrán preferencia. Los niños, recoge la oferta, «dispondrán de transporte gratuito diario para ir al colegio de Berlanga de Duero y de una vivienda gratuita a cambio de gestionar el bar del pueblo». Precisamente, y como «la gestión del centro social se realiza como un servicio para la localidad a modo de complemento se ofrece también trabajo de albañil». Sin embargo, apunta, «hay personas que han escrito que ni siquiera conocen el oficio».

El centro social es importante para sus vecinos. Es el lugar de ocio y de reunión, sobre todo, los fines de semana, puentes y vacaciones estivales. No en vano, en verano la población de Arenillas se multiplica, sobre todo en agosto, llegando a alcanzar las 300 almas. Pero, como el Ayuntamiento es consciente de ello y de que el bar no se puede abrir todos los días, sobre todo en época invernal, ofrece, además, el trabajo de albañil.

En este momento están revisando la ingente cantidad que reciben a diario. Sonia Tobaruela destaca que «el pasado sábado estuve en el Ayuntamiento por la tarde leyendo mails y al día siguiente, después de la misa del mediodía me volví a acercar y tenía 378 correos nuevos. Y así cada día», concluye sobre la gran repercusión que ha tenido el anuncio.