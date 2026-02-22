Abejar revalida la Barrosa como Fiesta de Interés Turístico con Martín Navas y Raúl de Marco

Los barroseros con una vecina durante su recorrido por Abejar.MONTESEGUROFOTO

La localidad soriana de Abejar revivió este sábado La Barrosa, su fiesta más tradicional, declarada de Interés Turístico Regional el pasado año y que pone fin al Carnaval soriano. Este año, Martín Navas García y Raúl De Marco Velasco dieron vida a La Barrosa de la localidad puerta de Pinares, en el rito anual trasladado del Martes de Carnaval al sábado de Piñata, en un día espléndido. Martín y Raúl iniciaron la ronda por las casas acompañados de La Barrosa, un armazón de madera cubierto por una sábana blanca a la que se le cosen cintas de colores y que en su proa lleva dibujada la cara de un toro con cuernos auténticos.

Los barroseros recorrieron las calles del pueblo durante todo el día pidiendo donativos y viandas para la cena, salvo en las casas donde haya fallecido algún familiar donde se guarda luto y no se hace sonar los cencerros colgantes. Vestidos con camisa y calzón blanco con faja, corbatas rojas, sombrero negro de ala ancha cuya copa rodea un lazo, también rojo, y completando su atuendo con botas y polainas negras, llegan a este día con «emoción y orgullo» heredado de su tío y de su padre.

Tras el largo día, el ritual llegó a su fin, con disparos al aire, vueltas sobre el salón, vino simulando sangre para brindar con los vecinos, bailes y el orgullo de madres, amigos y familia que llevan días de desvelos.

Así ataviados, Barrosa y barroseros recorrieron la población casa por casa recogiendo donativos de los vecinos que sirven posteriormente para el ágape de los quintos del año.

Ya por la tarde, se dirigieron al salón del Ayuntamiento de Abejar donde se citó todo el vecindario en un ambiente festivo y carnavalesco para presenciar la caída de La Barrosa tras dar tres vueltas al recinto y caer abatida por varios cazadores que simulan sus disparos con salvas al aire.

Los cuerpos inertes de Barrosa y barroseros son trasladados sobre tableros por jóvenes de la localidad a un pequeño recinto anexo donde fueron regados con vino, empapando a los asistentes que se encontraban debajo.

Tras la muerte fingida, todos los abejarucos bebieron vino dulce simulando la sangre de La Barrosa y bailaron la tradicional ‘rueda’ alrededor del salón.