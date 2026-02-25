El Burgo de Osma adjudica la gestión del agua 10 años por 8,3 millones

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma ha logrado completar el proceso de contratación de una empresa que asuma la gestión del ciclo integral del agua. La Unión Temporal de Empresas (UTE) Burgo de Osma ciclo integral del agua asumirá la labor durante la próxima década por un importe de 8,3 millones de euros, según la plataforma de contratación del Estado. En el expediente se da cuenta de que el contrato ya está formalizado, después de un proceso que se inició hace un año y que ha pasado por diferentes fases.

Según se explicó por el Ayuntamiento cuando se procedió a la licitación, el pliego de condiciones de la licitación marca una inversión mínima de los nuevos gestores de 500.000 euros, sobre todo en lo que se refiere a la depuradora. Esta instalación se construyó hace más de veinte años y ya tiene alguna deficiencia desde el punto de vista técnico por lo que se aprovecha el nuevo contrato para que la nueva empresa se encargue de su puesta a punto.

También, se establece un canon anual mínimo del 10% de la facturación que, puede ser mejorado por las empresas concurrentes. Además, tal y como establece la ley, este dinero debe revertirse en la prestación del propio servicio como es la mejora de la red.

El procedimiento de contratación se licitó a mediados de febrero del pasado año, aunque hasta un mes después no se activó realmente porque fue necesario introducir diversas modificaciones en el pliego. Se llegaron a presentar 5 empresas al procedimiento y el 6 de noviembre se informó, a través de la plataforma de contratación del estado de la adjudicación provisional en favor de Aqlara Ciclo Integral del Agua. Sin embargo, la existencia de recurso ha provocado que el procedimiento se haya retrasado hasta prácticamente esta semana cuando se ha modificado el adjudicatario para la referida UTE Burgo de Osma ciclo integral del agua. En la plataforma se informa además de la formalización del acuerdo, es decir, que la adjudicación es firma. Las ‘dos adjudicaciones’ fueron por la misma cantidad de dinero.

Este 25 de febrero el Ayuntamiento burgense celebra un Pleno municipal con varios asuntos, en su mayoría relacionados con bonificaciones al impuesto de construcción de proyectos en la localidad. Fuentes del PSOE en la villa explicaron que en el turno de ruegos y preguntas pedirán al equipo de Gobierno las explicaciones acerca de los pormenores del procesos de contratación de la nueva empresa que gestionará el agua del municipio durante los próximos 10 años.