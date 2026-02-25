Ni Derry ni Maine: por qué Soria es el escenario perfecto para un relato de Stephen King

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Una de los mayores miedos del ser humano es la soledad. Y la soledad va más allá de estar solo, es algo denso, inexplicable, que se siente. El horror ante el vacío es algo en lo que ha profundizado Stephen King en sus novelas, y más concretamente en localizaciones inventadas como Maine o Derry, donde tiene lugar una de sus novelas más celebradas, It.

Si el maestro del terror viniese a España para encontrar la próxima localización de una de sus novelas, le aconsejaríamos que no fuese a una gran ciudad. Para nada. Mejor, a Soria.

Soria es la ‘zona cero’ de una melancolía que encaja a la perfección con novelas como It o Cementerio de animales, lugares bellos y, a la vez, sobrecogedores. No solo es el frío que cala en los huesos, sino también la historia que rezuman sus espacios.

El pueblo fantasma de Villarijo

Localidad de Villarijo en Tierras Altas.-HDS

Nos trasladamos a Tierras Altas. El pueblo de Villarijo murió poco a poco debido a la despoblación, un lugar como tantos otros en nuestro país. Sus casas en la actualidad han sido devoradas por toneladas de maleza y se asoman a un desfiladero sobre el río Linares. Un escenario perfecto para una historia de terror y el ejemplo más tangible de cómo la naturaleza ocupa su espacio cuando el ser humano se marcha.

La Laguna Negra de Urbión

Laguna Negra en SoriaJ.CASTRO.A

Uno de los lugares más misteriosos y enigmáticos de la provincia de Soria, un escenario ideal para criaturas fantásticas y tétricas. Una laguna de origen glaciar, encajada entre paredes de roca y rodeada de pinos con cientos de años. La creencia popular asegura que carece de fondo y que su interior alberga un ser antiguo. King suele usar en sus novelas masas de agua estancadas como puertas a otras dimensiones o entidades ancestrales; y la Laguna Negra de Urbión cumple con estos requisitos.

El Cañón del Río Lobos y la Ermita de San Bartolomé

Imagina un lugar que combine la naturaleza más salvaje y el misticismo templario. La Ermita de San Bartolomé está ubicada en un punto equidistante entre el Cabo de Creus y el Cabo de Finisterre, formando parte de una supuesta ‘geografía sagrada’ templaria. En el corazón del Cañón del Río Lobos se levanta esta ermita templaria rodeada de cuevas y simbología esotérica.

King adora los cultos ancestrales y los portales interdimensionales, por lo que este enclave podría ser el protagonista de un ritual que, a todas luces, sale mal.

Las ruinas de la Iglesia de San Nicolás



Detalle de las ruinas de la Iglesia de San NicolásTurismo Soria

Una iglesia románica del siglo XII que ha perdido parte de sus muros y su techo completo, lo que le confiere una estampa sobrecogedora. A esto hay que añadir que su interior alberga unas pinturas protogóticas, únicas en España, que describen el asesinato de Santo Tomás de Becket. Admirar estas pinturas, bajo unas ruinas sin techo y bajo la lluvia, puede asustar al más valiente.

Acebal de Garagüeta

Acebal de GaragüetaGetty Images/imageBROKER RF

Se trata del bosque de acebos más grande de toda la Península Ibérica. Cuando la nieve cubre sus pasadizos naturales, se forma un entorno cerrado y claustrofóbico donde la luz apenas atraviesa las hojas. Un lugar perfecto para historias de acecho, donde el protagonista siente que los árboles cobran vida.

A Soria le bastan sus paisajes para inferir en la imaginación historias fantásticas, siniestras, terroríficas y, por supuesto, bellísimas. No dejes de visitarlos todos.