El Ayuntamiento de El Burgo aprueba una modificación de crédito de 900.000 euros

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma (Soria) aprobó ayer en pleno una modificación de créditos por valor de 896.472,20 euros destinada a financiar varias actuaciones en el municipio, entre ellas la reforma integral del Teleclub de Osma, la sexta edición del bono comercio y diversas mejoras urbanas. La inversión más relevante es la destinada al Teleclub de Osma, con 659.472,20 euros.

La propuesta salió adelante por unanimidad, aunque el debate político se intensificó cuando el pleno abordó la modificación de la ordenanza del ICIO, que terminó aprobándose con 7 votos a favor.

El portavoz socialista, Héctor Ventosa, anunció el voto favorable de su grupo —la primera vez en esta legislatura que el PSOE apoya una modificación de crédito— y defendió que la actuación «responde a una necesidad real del pueblo de Osma».

Sin embargo, advirtió de que la intervención debe ir acompañada de una estrategia de dinamización, que no consiste en «rehabilitar paredes», sino en «devolver vida», afirmó. También consideró que el coste «es excesivamente elevado» y que habría sido razonable valorar una construcción nueva desde cero.

Ventosa aprovechó su intervención para recordar el precedente del espacio Argaela, inaugurado hace casi dos años. «Se presentó como una apuesta cultural y hoy está sin vida, sin uso y sin actividad», reprochó al alcalde. «Si invertimos 660.000 euros en el Teleclub, no puede ser solo para una foto de inauguración y otro vino español más. Osma no necesita edificios cerrados, necesita espacios vivos», argumentó.

Desde Vox, Miguel Ángel Miguel, reivindicó el papel de su grupo en la recuperación del Teleclub y recordó que en diciembre de 2023 se presentó una moción para devolver el espacio al Ayuntamiento. «Era un local municipal subarrendado a entidades privadas con ánimo de lucro, sin convenio y con un concejal del PSOE dentro», afirmó.

Defendió que la reforma permitirá crear «un entorno social dinamizador» y vinculó el proyecto al futuro Museo Argaela, cuyos retrasos atribuyó a prórrogas solicitadas por la Diputación. «Lo que está en mi mano lo trabajo; lo que no, tengo que preguntar cuándo llega», señaló.

Además del Teleclub, la modificación de créditos incluye 150.000 euros para el bono comercio, 30.000 para adquisición de vehículos, 15.000 para anticipos al personal y 42.000 para mejoras en redes y pavimentación de la avenida Constitución. El alcalde, Antonio Pardo, defendió que estas inversiones «responden a necesidades reales del municipio» y que el Teleclub será un espacio «seguro y versátil».

El portavoz del PP, Luis Cuesta, defendió la coherencia del expediente y subrayó que las inversiones se financian con remanente de tesorería tras la liquidación del presupuesto de 2025. Aseguró que el Teleclub será «un edificio versátil y seguro» y destacó que el incremento de la aportación municipal en la avenida Constitución responde a que «la Diputación va a conceder más financiación de la prevista inicialmente». Sobre el bono comercio, afirmó que «es una medida que funciona y que beneficia directamente a los empadronados».

Ordenanza del ICIO

Además del bloque económico, el pleno abordó la modificación de la ordenanza del ICIO, que generó el mayor debate de la sesión. El alcalde explicó que la reforma busca «objetivar la base liquidable» y evitar interpretaciones dispares. Según defendió, se trata de una corrección técnica que fija con claridad el cálculo sobre el que se aplica el impuesto.

El portavoz socialista rechazó esa interpretación y aseguró que la modificación «toca el corazón del impuesto». Recordó que hasta ahora el ICIO podía calcularse sobre el coste real de la obra o sobre la tabla municipal, permitiendo al ciudadano acreditar un presupuesto ajustado a su realidad. Con la nueva redacción, afirmó, «los módulos del anexo se convierten en un suelo obligatorio», lo que implica que «aunque un vecino presente un presupuesto inferior, tributará por la cifra más alta».

Ventosa advirtió de que la medida puede justificarse como antifraude, pero «supone un incremento automático de la presión tributaria en muchos casos, especialmente para quienes más ajustan los presupuestos».

Por ello, el PSOE presentó una enmienda para incorporar una bonificación de vivienda joven. «Si el Ayuntamiento va a recaudar de forma más rígida, utilicemos parte de esos ingresos para ayudar a los jóvenes a quedarse aquí», defendió.

El portavoz de Vox rechazó la propuesta socialista y aseguró que «en el ICIO se bonifica la obra, no a la persona». Según dijo, la enmienda del PSOE «no es legal» y constituye «un error de planteamiento teórico».

Añadió que una ayuda a jóvenes podría articularse mediante subvenciones, pero no mediante una bonificación tributaria. «Lo que usted plantea es fraude de ley», afirmó, acusando al PSOE de «populismo» y de traer propuestas «mal trabajadas».

Cuesta recordó que la enmienda ya fue rechazada en la Comisión de Hacienda y defendió que la modificación «clarifica la redacción, reduce riesgos de impugnación y facilita el trabajo técnico».

El popular acusó a Ventosa de «autoritarismo» por intentar introducir en el pleno una propuesta que no correspondía y reprochó al portavoz socialista «prepotencia y falta de respeto hacia los técnicos».

La modificación del ICIO se aprobó finalmente con 7 votos a favor y 6 en contra, cerrando un pleno en el que las inversiones lograron consenso, pero la política fiscal mostró las diferencias entre los grupos.