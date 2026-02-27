Heraldo-Diario de Soria

Más de 100 militares paracaidistas en los cielos de Soria

Los soldados se preparan en los cielos de Soria para una misión de la OTAN en Eslovaquia

Salto en paracaidas de más de un centenar de soldados

Salto en paracaidas de más de un centenar de soldadosMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

Más de un centenar de miembros del Regimiento de Infantería ‘Zaragoza’ (con sede en Murcia) realizan maniobras militares en la provincia de Soria, un ejercicio tipo MEP (misión especial paracaidista) de la Brigada Paracaidista, en colaboración con el Ejército del Aire y el European Tactical Airlift Centre (ETAC).

El salto paracaidista se produjo en la zona que se encuentra entre Los Villares de Soria, Almajano y Buitrago y busca preparar a los soldados para un nuevo despliegue internacional en Eslovaquia, en el marco de la misión que la OTAN mantiene para reforzar el flanco este de la Alianza Atlántica. 

