La ciencia une al Instituto de Ágreda con la misión española en la Antártida

La Antártida y Ágreda están separadas por casi 13.000 kilómetros, pero el interés por la ciencia ha acortado distancias. Este año los estudiantes del IESMargarita de Fuenmayor han sido los afortunados en conectarse por videoconferencia con dos componentes de la misión española en el continente helado, concretamente en la Isla Decepción. En años anteriores se ha celebrado en San Leonardo, el IES Antonio Machado de Soria y Covaleda.

Antes de enlazar con la Base Gabriel de Castilla, en la Antártida, el coronel Esparza, subdelegado de Defensa en Soria, ha impartido una pequeña charla para que los alumnos tengan información general del continente, de su clima y de la fauna que la habita.

Posteriormente, un brigada del Ejército de Tierra y un científico, los dos miembros de la misión que atendieron la videoconferencia, hablaron de los motivos por los que están allí, de las condiciones de vida en un lugar tan inhóspito, y de la preparación a la que se han sometido para estar capacitados para ello.

Finalmente, los estudiantes agredeños pudieron realizar varias preguntas, a pesar de que compartían la videoconferencia con otros 19 centros de enseñanza de España.