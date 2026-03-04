Este pueblo de Soria tenía un 'pase VIP' para ahorrarse impuestos

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

La villa de Yanguas está de plena actualidad tras la decisión de Patrimonio Cultural de retirar paneles solares instalados en un edificio del municipio, ya su impacto visual es negativo en su Conjunto Histórico, declarado Bien de Interés Cultural.

Esta resolución deja las cosas claras: la transición energética es algo ineludible frente a la crisis climática, pero ha de estar en consonancia con la protección del legado urbano en municipios con tanta historia como Yanguas.

Yanguas es un portal del tiempo a la Edad Media. Entre sus piedras aún resuena el hecho tan curioso e histórico que tuvo lugar en 1347. Ese año, en pleno medievo, el rey Alfonso XI concedió a los vecinos yaguenses un privilegio extraordinario: el derecho a circular con su ganado y mercancías por casi todo el territorio sin tener que pagar impuestos de paso.

Este increíble ‘pase VIP’ ganadero que evitaba el denominado ‘portazgo’ convirtió a los yaguenses en arrieros ‘de élite’, transportistas afamados que movían sal, pescado y telas por toda la península. Estos arrieros eran tan célebres que llegaron a aparecer nombrados en El Quijote de Cervantes.

Si te has decidido por ir a Yanguas y recorrer sus caminos empedrados, disfrutar de la naturaleza y viajar a través del tiempo, has de saber algunas cosas que facilitarán tu viaje.

Patrimonio cultural y naturaleza salvaje

Yanguas está situado en el norte de la provincia de Soria, en la comarca de Tierras Altas, muy cerca de La Rioja. Entre Soria capital y Yanguas hay unos 48 kilómetros, por lo que, en coche, vas a tardar unos tres cuartos de hora en llegar; esto convierte Yanguas en un destino ideal para pasar el día.

El centro de Yanguas está muy bien conservado y ha sido declarado Conjunto Histórico-Artístico. Su arquitectura tradicional, compuesta de mampostería, sillarejo y entramados de madera, se puede ver reflejada en los restos de sus antiguas murallas medievales, en las Puertas del Río y de la Villa. También se puede contemplar en el Castillo de Yanguas, una fortaleza con paños y torres que domina el perfil urbano.

Más allá del casco histórico, Yanguas reposa alrededor de un paisaje natural impresionante:

El río Cidacos atraviesa el valle, aportando al municipio un corredor verde que invita al paseo y al disfrute de la naturaleza.

La zona disfruta de una orografía y vegetación ideal para hacer senderismo y observar la flora y fauna autóctonas.

Además, muy cerca de Yanguas puedes hacer la Ruta de las Icnitas, un yacimiento con huellas reales de dinosaurios que habitaron esta zona hace millones de años.

Una escapada de fin de semana en Yanguas se nos antoja como algo obligatorio de hacer si estás cerca o viajas a Soria capital. Puede convertirse en una experiencia enriquecedora, tanto por su patrimonio como por experimentar la Soria más bella y auténtica.