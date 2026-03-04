Pueblos y cofradías que acuden al encuentro de bandas de tambores en Almazán el sábado 14

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Doce cofradías se das cita en el municipio soriano de Almazán este sábado 14 de marzo en el encuentro anual que promueve la Cofradía de la Vera Cruz y la banda de música de esta hermandad. Será la XVI Exaltación del Tambor, la Corneta y el Bombo Villa de Almazán y tendrá lugar en la plaza Mayor a partir de las 16 horas.

Al igual que en años anteriores, el encuentro se desarrollará siguiendo un protocolo, con la llamada y presentación de una cada de las formaciones musicales que, una vez situadas, interpretan el toque de exaltación que hayan elegido. Y así cada una de las 12 cofradías, número mayor que en ocasiones anteriores, según indicó la secretaria de la Banda de Tambores de la Vera Cruz de Almazán, Ruth García. El concierto lo cerrará la banda anfitriona, a cuyo frente se encuentra Lucas García Hernández. Una vez concluido todas las cofradías interpretarán una pieza de forma conjunta.

Las cofradías y pueblos participantes en este encuentro son los siguientes:

Cofradía de los Misterios y Santo Entierro, de El Burgo de Osma.

Entrega de Jesús, de Tudela (Navarra)

Santa Vera Cruz, de Alberite (La Rioja)

Nuestra Señora de la Piedad, de Daroca (Zaragoza)

Santo Entierro, de Alfaro (La Rioja)

Vera Cruz, de Ágreda (Soria)

Descendimiento de Cristo, de Logroño (La Rioja)

Santo Encuentro del Redentor, de Tudela (Navarra)

Santísima Vera Cruz, de Ariza (Zaragoza)

Santa Vera Cruz, de Azagra (Navarra)

Cristo Salvador, de Alhama de Aragón (Zaragoza)

Santa Vera Cruz, de Almazán

La hermandad muestra su agradecimiento a la parroquia de San Pedro por la cesión de la iglesia de San Miguel para la organización y la logística de la actividad. Una vez concluido el encuentro se hará un pasacalles de despedida hasta la calle Henchidero, donde suelen aparcar los autobuses para el regreso.

Los anfitriones devolverán la visita a dos municipios, este sábado 7 de marzo al encuentro de cofradías que hay previsto en Ágreda, y el 21 de marzo a Azagra (Navarra). En caso de inclemencias meteorológicas, la exaltación se trasladará al polideportivo municipal.