San Esteban acoge un Encuentro de Mujeres Empresarias y Emprendedoras con la presentación de la Red PAME en Tierras del Cid

San Esteban de Gormaz acogerá el próximo jueves 12 de marzo un Encuentro de Mujeres Empresarias y Emprendedoras con motivo de la presentación de la Red PAME, una iniciativa impulsada por Tierras Sorianas del Cid para fortalecer el emprendimiento femenino en el medio rural. La jornada, que se celebrará en el Centro de Educación de Adultos Doña Jimena entre las 12.00 y las 15.00 horas, está dirigida tanto a mujeres con proyectos en marcha como a aquellas que estén desarrollando una idea de negocio o deseen conocer los nuevos servicios disponibles en la comarca.

El encuentro comenzará con la presentación del nuevo periodo de la Red PAME, un programa orientado a mejorar la empleabilidad y el emprendimiento femenino mediante acompañamiento, orientación, formación y visibilidad. A continuación, se abrirá un espacio de café networking que permitirá a las asistentes intercambiar experiencias, generar sinergias y conocer de primera mano los recursos que ofrece la red en el territorio.

A las 13.00 horas tendrá lugar la apertura institucional, enmarcada en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, reforzando el compromiso del territorio con la igualdad de oportunidades y el liderazgo femenino en el ámbito rural. Posteriormente se celebrará la mesa redonda 'Empresarias con Éxito', en la que participarán Beatriz Martínez (Virrey Palafox), Maite Hernando (Agroriver San Esteban), Marina Fernández (CocreaNet) y Sandra de Pablo (COPE Uxama). Las ponentes compartirán sus trayectorias, los retos afrontados y los aprendizajes que han marcado el desarrollo de sus proyectos, ofreciendo una visión cercana y práctica del emprendimiento femenino en la comarca.

La jornada concluirá con un debate abierto sobre los retos y oportunidades del emprendimiento femenino en el medio rural. La participación es gratuita, aunque las plazas son limitadas, y las inscripciones pueden realizarse a través del formulario habilitado por la organización. El encuentro cuenta con financiación de la Junta de Castilla y León y la colaboración del IES La Rambla, el Centro de Educación de Adultos Doña Jimena y el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, reforzando el compromiso conjunto con el talento femenino y el desarrollo sostenible del territorio.