Una 'quedada' de emprendedoras y empresarias congrega en Langa a una veintena de mujeres

Un momento de la jornada en el antiguo lagar de Langa.HDS

Una veintena de mujeres emprendedoras de la zona de Langa de Duero, en Soria, han participado en una jornada para fortalecer la red comarcal de emprendimiento rural. La iniciativa partió de la Asociación Tierras Sorianas con la celebración del encuentro Arte & Red: quedada de emprendedoras y compañía, una actividad enmarcada en el proyecto Creando Oportunidades, desarrollado con el apoyo del Grupo Tragsa, y dentro de las celebraciones del 30 aniversario de la entidad.

El encuentro estaba especialmente dirigido a mujeres emprendedoras y empresarias del territorio, con el objetivo de compartir experiencias, crear vínculos y fortalecer la red comarcal de emprendimiento rural, invitando también a todas aquellas personas que estaban interesadas en acompañar esta jornada.

Tierras del Cid propuso unificar ambas celebraciones en un mismo evento, desarrolló esta jornada práctica y participativa aunando dos conmemoraciones, el 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales, y el 17 de noviembre, Día de las Mujeres Emprendedoras.

El taller reunió a una veintena de participantes procedentes de diferentes localidades de la comarca, entre ellas San Esteban de Gormaz, Peñalba de San Esteban, Ines y la propia Langa de Duero. Mujeres de distintos sectores —consultoría, turismo, hostelería, seguros y emprendimiento social— compartieron una tarde de creatividad, diálogo y colaboración.

Durante la sesión, las asistentes participaron en una dinámica guiada por Sheila Mena, técnica de la Fundación Cepaim, orientada a reflexionar sobre los logros alcanzados y definir objetivos personales y profesionales de cara a 2026.

Posteriormente, plasmaron esas metas en un lienzo con pinturas de neón, creando su propio “visión board” o panel de objetivos, explican fuentes de la organización. Esta segunda parte, desarrollada por el equipo técnico de Tierras del Cid, combinó herramientas artísticas y dinámicas participativas, dando lugar a un taller diferente, creativo y distendido que favoreció la conexión entre las asistentes, fortaleciendo los lazos entre emprendedoras del medio rural. Todas coincidieron en destacar el valor de estos espacios para “conocerse, compartir y seguir avanzando juntas”.

El encuentro estuvo financiado por Tragsa.HDS

La Asociación Tierras Sorianas del Cid agradeció especialmente la colaboración del Ayuntamiento de Langa de Duero, que facilitó la celebración del encuentro en el antiguo lagar El Bodegón.

Arte & Red ha supuesto una experiencia novedosa en la zona, demostrando que el arte y la creatividad pueden ser poderosas herramientas para fomentar la conexión y la inspiración entre mujeres rurales.

Esta acción forma parte del proyecto Creando Oportunidades, financiado por el Grupo Tragsa, con la colaboración del Ayuntamiento de Langa de Duero, Caja Rural y la Fundación Cepaim, y se enmarca en la estrategia de Tierras del Cid para impulsar el emprendimiento y la participación de las mujeres en el medio rural soriano.