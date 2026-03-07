Arranca la exhumación de una fosa con dos represaliados de la Guerra Civil en La Riba de Escalote

Inicio de los trabajos de excavación en la fosa de La Riba de Escalote (Soria).HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La lluvia complicó ayer el inicio de los trabajos de exhumación de dos fosas en La Riba de Escalote (Soria) en la que se pretenden recuperar los restos de dos represaliados de la Guerra Civil. No obstante, se comenzó a mover el terreno, labores que continuarán a lo largo de la jornada de hoy.

La actuación está impulsada por la Asociación Recuerdo y Dignidad y ayer estuvieron presentes estado presentes miembros de la Sociedad de Ciencias Aranzadi; el subdelegado del Gobierno Miguel Latorre y la fiscal provincial de Soria, María José Burgos, así como el vicepresidente de la Diputación, José Antonio de Miguel Nieto.

La Institución Provincial ha realizado una aportación de 13.400 euros para subvencionar los gastos de esta exhumación y comprobación de la identidad de los enterrados.

Con motivo de una segunda prospección arqueológica que se realizó el año pasado se dio con una tercera fosa en La Riba de Escalote en la que se espera haber encontrado los cuerpos de Silverio Lumbreras Pérez y a Recaredo Marín Marín, fusilados en 1936, aunque hasta que no se cotejen los datos genéticos con las pruebas de ADN no se podrán confirmar las identidades.

Silverio Lumbreras Pérez, de Soria , fue uno de los fundadores de las juventudes del Partido Socialista en Soria en los años 30 y posteriormente miembro del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM). Recaredo Marín Marín, natural de Santervás de la Sierra, regentaba el antiguo Bar David y pertenecía a la agrupación Radical Socialista de la ciudad de Soria.

Las labores de exhumación continuarán a lo largo de hoy. La primera exhumación en la Riba del Escalote fue 2019 en dos fosas comunes, donde se encontraron los cuerpos de cuatro víctimas de la represión durante la Guerra Civil en el paraje ‘Carraarenillas’.

Las pruebas genéticas certificaron que las víctimas asesinadas eran Joaquín Borrego Reyes, Adolfo Morales Ruiz, Alberto Rodrigo León y Gregorio Valdenebro Moreno.