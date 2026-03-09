Las fotos del campo de fútbol de Ágreda inundado

Situación actual del campo de fútbol de la localidad agredeña tras el temporal.MonteseguroFoto

Gonzalo Monteseguro Soria

El agua no ha dado tregua a Ágreda. Tras un fin de semana de lluvias, el paisaje de la localidad ha quedado desdibujado por las inundaciones, que han anegado tanto el campo de fútbol local como las inmediaciones de éste. El volumen de agua recogido alcanzó los 180 l/m².