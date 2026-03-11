Molinos de Duero oferta dos viviendas nodrizas para atraer población

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Molinos de Duero ha sacado a licitación la reforma de un edificio municipal para dotar su parte superior (primera y segunda planta) de dos apartamentos transitorios con el objetivo de atraer población al medio rural. El contrato sale a licitación por un importe de 82.644,63 euros, tal y como recoge la Plataforma de la Contratación.

En concreto, el edificio se localiza en la plaza Gorgonio Miguel, 4, de la localidad pinariega. Actualmente la planta baja y primera se destina a uso museístico y en la segunda planta (bajo cubierta) existe un espacio diáfano que se utiliza como local de reuniones. La rehabilitación afecta a las plantas superiores del edificio donde se habilitarán dos viviendas independientes.

El proyecto, destaca el pliego, «se concibe como una vivienda nodriza, un modelo habitacional transitorio que permita a los nuevos pobladores experimentar un cambio de vida en el entorno rural sin la necesidad inmediata de adquirir una vivienda definitiva». Estos apartamentos «ofrecen un espacio de adaptación donde las personas pueden establecerse, conocer la comunidad y evaluar su integración antes de dar el paso a un asentamiento permanente».

Con ello, «se busca impulsar el crecimiento demográfico al proporcionar una solución flexible y accesible para aquellos que desean trasladarse al mundo rural, minimizando los riesgos y barreras que normalmente frenan la repoblación».

En la actualidad, Molinos «no cuenta con una oferta específica de vivienda transitoria enfocada a la fijación de población». Si bien existe una amplia oferta hotelera, esta «no responde a la necesidad de alojamientos asequibles y adecuados para estancias prolongadas de familias o profesionales que buscan establecerse en el municipio».

Este proyecto contribuirá, apunta la memoria del pliego, «a aliviar el fenómeno de la despoblación rural de la zona, de modo que se pueda contar con unos apartamentos de alquiler de larga duración para facilitar la llegada de nuevos pobladores, garantizando un alojamiento digno, incentivando así la dinamización demográfica del municipio».

Con la implantación del proyecto «se espera proporcionar una solución habitacional accesible y flexible, permitiendo la adaptación progresiva de los nuevos pobladores al municipio». Y es que, la experiencia previa «con la rehabilitación de dos viviendas de inserción social ha demostrado que este tipo de iniciativas contribuyen eficazmente a la fijación de población en el territorio».

Metros útiles

La planta baja continuará siendo de uso museístico, y con las obras de reforma que ascienden a 82.644,63 euros euros se adecuarán dos viviendas independientes: un apartamento en planta primera con un dormitorio y una vivienda de dos dormitorios en la planta bajo cubierta.

Con esta actuación se propone renovar y adecuar las plantas superiores de la edificación para cumplir con las necesidades actuales del mercado, disponiendo de dos apartamentos independientes para alquiler social de larga duración con una superficie útil de 42 metros cuadrados la vivienda de la primera planta y de 56,64 metros cuadrados útiles el apartamento de la segunda planta.