San Esteban acoge la presentación de la Red PAME con una jornada de emprendimiento femenino rural

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Centro de Educación de Adultos Doña Jimena de San Esteban de Gormaz acogió este jueves un encuentro de mujeres empresarias y emprendedoras, una jornada organizada por Tierras Sorianas del Cid en el marco de la Red PAME (Red de Puntos de Apoyo a las Mujeres Emprendedoras), con el objetivo de presentar el nuevo periodo del programa en el territorio y generar un espacio de información, inspiración y conexión en torno al emprendimiento femenino rural.

El encuentro, celebrado de 12.00 a 15.00 horas, reunió a mujeres empresarias, personas con ideas de negocio, agentes del territorio, entidades del tercer sector y representantes institucionales, consolidándose como un punto de encuentro para compartir experiencias y analizar las oportunidades reales que ofrece el medio rural como espacio de desarrollo económico y profesional.

La jornada comenzó con la presentación del nuevo periodo de la Red PAME en el territorio de Tierras Sorianas del Cid, una iniciativa impulsada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Junta de Castilla y León que tiene como finalidad mejorar la empleabilidad y fomentar el emprendimiento femenino en el medio rural, ampliando su ámbito de actuación a sectores más allá del primario.

Durante la presentación se detallaron los servicios que la Red PAME pone a disposición de las mujeres del territorio, entre los que destacan el acompañamiento personalizado, la orientación profesional, la formación, la difusión de oportunidades y la creación de redes de apoyo entre emprendedoras. Estos servicios estarán disponibles hasta principios de 2027 en los 44 Grupos de Acción Local de Castilla y León. Asimismo, se subrayó la importancia del papel de los Grupos de Acción Local como estructuras clave para acercar estas políticas públicas a cada municipio, desde un enfoque cercano, integral y con perspectiva de género.

A continuación, se desarrolló un primer espacio de networking, guiado por la empresa de consultoría e innovación social Cocreanet, ubicada en El Burgo de Osma. Este dinámica estaba concebido como un momento informal para favorecer el intercambio de ideas, el conocimiento mutuo y la detección de necesidades del sector emprendedor femenino en el territorio. El networking permitió visibilizar la diversidad de perfiles presentes y reforzar la importancia de generar comunidad como base para el desarrollo de nuevos proyectos, ya que lo que se repetía era la soledad que muchas veces arrastra el emprendimiento.

La jornada contó con una serie de intervenciones institucionales a cargo de la concejal del Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, Soledad Albitre, las directoras de los centros educativos, Ana Minguito, directora del CEPA Doña Jimena, y Guadalupe Ortega, directora del IES La Rambla, y Alicia Hontoria, alcaldesa de Miño de San Esteban y miembro de la Junta Directiva de Tierras Sorianas del Cid. Todas resaltaron la importancia de seguir apoyando la formación en emprendimiento de los más jóvenes y colaborar entre las entidades del territorio para que el medio rural sea un lugar acogedor para que mucha población retorne.

Esta jornada estaba enmarcada en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8M), y para ello se contó con la exposición 'Geometría de la igualdad: hacia un equilibrio compartido' de la mano de la Fundación Cepaim. La técnica de Cepaim, Sheila Mena, contó a las participantes el propósito de esta pequeña muestra artística y participativa que está concebida como una acción para visibilizar cómo se construyen las desigualdades, que van mucho más allá de las de género, a través de mandatos sociales que condicionan las vidas de las personas, proponiendo un recorrido simbólico a través de estructuras geométricas que representan la evolución desde la división rígida de roles hasta la corresponsabilidad y la búsqueda de un equilibrio real que nos ayude a construir una sociedad más justa y equilibrada. Esta exposición itinerante, que tiene como objetivo generar reflexión y diálogo entorno a la igualdad, podrá verse durante la próxima semana en el CEPA Doña Jimena, en su horario de apertura habitual.

Uno de los momentos centrales del encuentro fue la mesa redonda con mujeres empresarias de referencia del territorio, a la que se incorporaron alumnas y alumnos de secundaria, bachillerato y formación profesional del IES La Rambla. En esta mesa redonda participaron:

- Beatriz Martínez, directora de Virrey Palafox.

- Maite Hernando, fundadora de Agrorivero San Esteban.

- Marina Fernández, socia fundadora de Cocreanet.

- Sandra de Pablo, directora de COPE Uxama.

Durante la conversación, las participantes compartieron sus trayectorias profesionales, abordando cuestiones clave como el inicio de su carrera profesional, la necesidad de diversificar o de aprovechar las oportunidades del medio rural, los beneficios de emprender a la hora de conciliar o desarrollar la creatividad personal, el papel del entorno familiar y los desafíos a los que se enfrentan como mujeres empresarias.

Las empresarias coincidieron en señalar la importancia del acompañamiento, la formación y la creación de redes de apoyo como elementos fundamentales para consolidar proyectos empresariales sostenibles en el medio rural, así como en destacar las oportunidades que ofrecen los pueblos para desarrollar iniciativas innovadoras y con arraigo territorial.

El encuentro concluyó con un debate abierto, en el que las asistentes pudieron intervenir, plantear preguntas y compartir reflexiones sobre los retos actuales del emprendimiento femenino rural, así como sobre el papel que programas como la Red PAME pueden desempeñar en el impulso del desarrollo económico y social del territorio.

Desde Tierras Sorianas del Cid se valoró muy positivamente el desarrollo de la jornada y la participación registrada, destacando que este tipo de encuentros contribuyen a visibilizar referentes, generar confianza y fortalecer redes que resultan esenciales para que más mujeres puedan emprender y desarrollar su proyecto de vida en el medio rural.