Los Planes de la Diputación de Soria movilizan 11,8 millones para 295 obras de servicios e infraestructuras

Esther Pérez, José Antonio de Miguel y Benito Serrano, en el pleno de la Diputación de Soria.MARIO TEJEDOR

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El pleno de la Diputación Provincial de Soria aprobó ayer, por unanimidad, la inversión del Plan Diputación 2026-27 que movilizará una inversión de 11,8 millones de euros, para acometer 295 obras.

El grueso de la inversión se concentrará en el presente ejercicio 2026, con un presupuesto de 9.880.114,73 euros, de los cuales la Institución Provincial aportará 6.000.000 euros y los ayuntamientos 3.880.114,73 euros. Para el ejercicio 2027, se ha previsto una inversión adicional de 2.006.280,00 euros, financiada con 1.320.000 euros de fondos provinciales y 686.280,00 euros municipales.

La principal novedad de esta anualidad es el incremento de la aportación de la Diputación en medio millón de euros, dinero que se seguirá incrementando para el próximo año, como anunció el portavoz del PP, José Antonio de Miguel, que también avanzó que este año se modificarán las bases para el reparto del próximo año.

A su vez, dejó claro que en 2027 se intentará compensar a aquellos pueblos que no han realizado solicitudes este año porque tenían obras plurianuales.

Precisamente, la portavoz del PSOE, Esther Pérez, indicó que habría que corregir las bases que obligan a los pueblos de menos de 100 habitantes a pedir obras cada dos años, «porque el 60% de los municipios no se han beneficiado de la subida de presupuesto de este año».

La inversión de Planes se dirigirá, como todos los años, a cubrir servicios básicos y mejorar infraestructuras. 110 obras, con una inversión de 5 millones serán intervenciones hidráulicas, se trata del programa de mayor dotación; en pavimentaciones, se han aprobado 64 intervenciones para la mejora de vías públicas; en servicios y centros sociales se actuará en 13 centros y 44 dependencias de administración y casas consistoriales; 19 proyectos en instalaciones deportivas y 2 culturales, entre los que se encuentra la construcción de la Casa de la Música en San Esteban de Gormaz y en vivienda y otros, se financiarán rehabilitaciones de viviendas municipales para alquiler en localidades como Berlanga de Duero, Quintana Redonda o Renieblas, además de obras en cementerios (9 actuaciones) y alumbrado público.

Tras la aprobación plenaria, el Plan será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P.) y en la página web institucional, abriéndose un periodo de información pública de diez días.

Durante este plazo, los Ayuntamientos beneficiarios podrán presentar alegaciones o solicitar cambios en las obras inicialmente aprobadas mediante certificado de acuerdo del Pleno o resolución de Alcaldía.

Comisión gestora

Por otra parte, el pleno dio el visto bueno a la constitución de la comisión gestora de Trévago, tras la dimisión del alcalde, Antonio Vicente Alonso, y su decisión de renunciar también a ser concejal. Su salida del Ayuntamiento dejó a Trévago con un solo concejal, que en este caso era su compañera de la Candidatura Independiente de Trévago, Natividad Pérez Lázaro.

Tras las elecciones municipales de 2023, solo dos concejales de los tres elegidos tomaron posesión. Al renunciar uno de ellos ha sido necesario constituir una gestora con voluntarios , que quedará formada por la concejal electa Natividad Pérez y Estela Córdova Lázaro y Berta Lázaro Martínez.