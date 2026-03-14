Heraldo-Diario de Soria

Sucesos

El accidente de un tráiler cargado de mercancías peligrosas confina dos pueblos de Soria y corta la A-2

El siniestro ha tenido lugar esta madrugada dejando una persona herida grave y otra con heridas leves

Los bomberos intentan apagar el incendio del tráiler cargado de mercancías peligrosas tras sufrir un accidente.

Los bomberos intentan apagar el incendio del tráiler cargado de mercancías peligrosas tras sufrir un accidente.HDS

Publicado por
Verónica Reglero
Soria

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Un accidente de tráfico ocurrido durante esta pasada madrugada entre un tráiler cargado de mercancías peligrosas y un turismo ha provocado el confinamiento de dos pueblos de Soria, Montuenga y Aguilar de Montuenga, así como el corte de la A-2 durante varias horas en sus dos sentidos, según informan fuentes de la Diputación Provincial. En el siniestro, además, ha resultado herido grave el conductor del turismo y leve el del camión. La hora de entrada del aviso son las 00.17 horas y la hora de retirada las 06.30 horas.

Los bomberos de la Diputación Provincial de Soria del parque de Almazán fueron movilizados por el accidente de circulación ocurrido a la altura del kilómetro 172 de la A-2, sentido Madrid. Al lugar del siniestro se desplazan dos dotaciones de bomberos, con cuatro profesionales más el sargento provincial, estando también presentes en el punto agentes de la Guardia Civil y mantenimiento de carreteras.

Los bomberos sofocando las llamas del camión cargado de mercancías peligrosas.

Los bomberos sofocando las llamas del camión cargado de mercancías peligrosas.HDS

Tras el impacto, la caja del tráiler que transportaba mercancía peligrosa variada (clases 3, 5, 8 y 9) sale ardiendo en su totalidad, generando una importante columna de humo y llamas en su área adyacente. Se activa el nivel 1 del plan especial de mercancías peligrosas de Castilla y León, se confinan dos términos municipales (Montuenga y Aguilar de Montuenga) y se corta durante varias horas los dos sentidos de la A2 (sentido Madrid y Zaragoza).

Las tareas de las dotaciones de bomberos llevadas a cabo en el lugar fueron, primeramente, la delimitación de un perímetro de seguridad de 200 metros a la redonda, la monitorización de la columna de humo generada por posible afectación a la población y, finalmente, extinción del camión que ardía en su totalidad. Tras varias horas, se logra controlar y extinguir el incendio.

Los bomberos sofocando las llamas del camión cargado de mercancías peligrosas.

Los bomberos sofocando las llamas del camión cargado de mercancías peligrosas.HDS

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