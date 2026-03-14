El accidente de un tráiler cargado de mercancías peligrosas confina dos pueblos de Soria y corta la A-2

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Un accidente de tráfico ocurrido durante esta pasada madrugada entre un tráiler cargado de mercancías peligrosas y un turismo ha provocado el confinamiento de dos pueblos de Soria, Montuenga y Aguilar de Montuenga, así como el corte de la A-2 durante varias horas en sus dos sentidos, según informan fuentes de la Diputación Provincial. En el siniestro, además, ha resultado herido grave el conductor del turismo y leve el del camión. La hora de entrada del aviso son las 00.17 horas y la hora de retirada las 06.30 horas.

Los bomberos de la Diputación Provincial de Soria del parque de Almazán fueron movilizados por el accidente de circulación ocurrido a la altura del kilómetro 172 de la A-2, sentido Madrid. Al lugar del siniestro se desplazan dos dotaciones de bomberos, con cuatro profesionales más el sargento provincial, estando también presentes en el punto agentes de la Guardia Civil y mantenimiento de carreteras.

Los bomberos sofocando las llamas del camión cargado de mercancías peligrosas.HDS

Tras el impacto, la caja del tráiler que transportaba mercancía peligrosa variada (clases 3, 5, 8 y 9) sale ardiendo en su totalidad, generando una importante columna de humo y llamas en su área adyacente. Se activa el nivel 1 del plan especial de mercancías peligrosas de Castilla y León, se confinan dos términos municipales (Montuenga y Aguilar de Montuenga) y se corta durante varias horas los dos sentidos de la A2 (sentido Madrid y Zaragoza).

Las tareas de las dotaciones de bomberos llevadas a cabo en el lugar fueron, primeramente, la delimitación de un perímetro de seguridad de 200 metros a la redonda, la monitorización de la columna de humo generada por posible afectación a la población y, finalmente, extinción del camión que ardía en su totalidad. Tras varias horas, se logra controlar y extinguir el incendio.