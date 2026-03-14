La suerte sonríe a El Burgo de Osma con un segundo premio de la Lotería Nacional

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Lotería Nacional ha sonreído a El Burgo de Osma con un décimo del segundo premio que da derecho a cobrar 12.000 euros. El Número 29.203 ha sido el encargado de dejar un buen pellizco en la localidad.

Según señalan fuentes de la Onlae, el resguardo ha sido validado en el Bar Avenida de El Burgo de Osma. Junto a la localidad de Soria también han recibido la buena noticia en dos puntos de Madrid capital, dos pueblos de Toledo, otros tantos de Valencia, uno de Alicante, otros de Asturias, Castellón y Baleares y Córdoba capital.

El primer premio, con 60.000 euros al décimo para el 52.847, se ha vendido íntegramente en Alicante capital.