El premio de la Bonoloto en Soria es el mayor en la historia de la Lotería de la provincia

El feeling de la lotería con Soria se fortalece. El premio de la Bonoloto que ha caído este sábado en la capital soriana ha metido a la provincia en la historia de la lotería: se trata del premio más cuantioso que ha caído jamás en Soria si dejamos al margen los premios de Lotería de Navidad, según ha confirmado el delegado de Loterías y Apuestas del Estado en Soria, Miguel Ángel Madruga. Y aun así con una salvedad: difícil que a un solo afortunado con el Gordo -en Navidad o en el Niño- le hayan tocado de golpe 7 millones de euros.

El premio de primera categoría validado en la Administración número 5 es el mayor que ha tocado en la provincia soriana, pero no solo eso: a nivel nacional es el tercero más grande que ha caído en la Bonoloto en España. El récord lo ostenta Lorca, donde tocaron 10 millones de euros.

El primero en enterarse de la noticia fue el propio delegado, que rápidamente lo puso en conocimiento de la Administración, primero por WhatsApp y luego telefónicamente. "Se han quedado flipando, como es lógico", señala el delegado. Situada en la calle Estudios, junto al mercado municipal, esta pequeña administración está regentada por Palmira Llorente y antes lo fue de su padre. Entre los últimos premios sustanciosos dados por esta administración se encuentra el que dio en mayo de 2022, cuando repartió varios décimos del segundo premio de la Lotería Nacional (18.099), como aún puede verse en la puerta.

Nada que ver con este otro premio que ha metido de lleno a 'la Administración de Palmira', como se la conoce, en la historia de la lotería de Soria. Original e infrecuente, la combinación ganadora es de las que no se olvidan por la rareza, ya que tiene cuatro números seguidos: 38, 42, 04, 02, 03 y 05 (complementario el 23 y reintegro el 6).

Para quienes tienen fe en los juegos de azar, este suculento premio viene a levantar un poco el ánimo después del resacón que supusieron los sorteos de Navidad y El Niño, en los que los premios importantes pasaron de largo. La consecuencia más inmediata es un aumento en las ventas, y por lo tanto en el juego en la provincia que más gasta por habitante en lotería de Navidad. "Cuando toca un premio así, es frecuente que tenga un reflejo en las ventas", comenta Madruga, apuntando a un aumento de la venta de lotería, Bonoloto en especial y en general en el conjunto de loterías.