Una historia de 350 años en Almazán

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El 18 de marzo de 1676 se firmó en Almazán el acta fundacional de la Cofradía del Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo, 350 años de historia en los que la hermandad se ha adaptado a los cambios y afronta el futuro con solidez gracias a los 536 cofrades que la forman en la actualidad.

Este aniversario contó con una celebración especial. En una procesión extraordinaria, los cofrades del Santo Entierro trasladaron las imágenes del Santo Sepulcro desde la ermita del Nazareno a la iglesia de Santa María y la imagen del Jesús Resucitado desde la iglesia de San Pedro.

El desfile estuvo acompañado por las bandas de cornetas y tambores de la cofradía adnamantina del Santo Entierro y de la cofradía soriana de la Flagelación.

El Santo Entierro de Almazán nació por el impulso e interés de uno de los sacerdotes de Almazán con el fin de estrechar los lazos de ayuda entre los cofrades, tanto en la enfermedad como en las estrecheces económicas, como así quedó reflejado en los estatutos de su fundación, explica el secretario, Daniel Bartolomé, que explica que en sus inicios y en los años posteriores, los cofrades ayudaban a las familias (viuda e hijos) de los hermanos que fallecían.

También se estableció un número tope de entrada que era de 50 y generalmente había relevo familiar, el hijo, a ser posible el primogénito varón, tomaba el puesto de su padre una vez que fallecía, ya que esta cofradía, como muchas de las que se fundaron en el siglo XVII, estuvieron cerradas solo a la participación de los hombres, algo que evolucionó con el paso de los años y, en la actualidad, la presencia femenina es muy destacada como se apreció en la procesión.

La cofradía del Santo Entierro es una de las dos de Almazán y que tienen su protagonismo en los días de de Semana Santa. Procesionan el Domingo de Ramos, el Miércoles Santo, el Jueves Santo, en la conocida Procesión del Silencio, y el Viernes Santo, en la general.

También lo hacen el Domingo de Resurrección y tiene su sede canónica en la ermita de Jesús el Nazareno. Durante las fechas de Semana Santa portan hasta 8 pasos diferentes, uno de los más singulares fue el que salió ayer, el Santo Sepulcro.

Bartolomé indica que las primeras procesiones del Santo Entierro hacían el descendimiento de un Cristo Crucificado. En la celebración de aniversario, los cofrades estuvieron acompañados de cofrades de otras hermandades de la provincia, cinco de la capital, la de El Burgo y la de Covaleda.

El administrador diocesano, Gabriel Ángel Rodríguez ofició una misa, a la que siguió una comida de hermandad.

La jornada del sábado en Almazán estuvo protagonizada por la cofradías de Semana Santa, Por la tarde, la Exaltación del Tambor, la Corneta y el Bombo de Almazán, que cumplió su décimo sexta edición, se celebró en el polideportivo de la Arboleda. Los organizadores, la cofradía de la Vera Cruz, decidió realizar el desfile bajo cubierto ante las inclemencias meteorológicas.

Una de las cofradías que participó en la Exaltación del Tambor en AlmazánOficina de turismo de Almazán

Doce cofradías se dieron cita: Los Misterios y Santo Entierro, de El Burgo de Osma; Entrega de Jesús, de Tudela (Navarra); Santa Vera Cruz, de Alberite (La Rioja); Nuestra Señora de la Piedad, de Daroca (Zaragoza; Santo Entierro, de Alfaro (La Rioja); Vera Cruz, de Ágreda (Soria); Descendimiento de Cristo, de Logroño (La Rioja); Santo Encuentro del Redentor, de Tudela (Navarra); Santísima Vera Cruz, de Ariza (Zaragoza); Santa Vera Cruz, de Azagra (Navarra); Cristo Salvador, de Alhama de Aragón (Zaragoza) y Santa Vera Cruz, de Almazán.