Forbes sitúa a un colegio de Madrid con 'aula' en un pueblo de Soria entre los 100 mejores de España

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Forbes ha publicado su lista de los 100 mejores colegios de España y entre ellos no hay ninguno de Soria, pero sí aparece la provincia. Uno de los centros reconocidos presume -y así lo recoge Forbes- de que sus alumnos también se forman en un antiguo palacio de un pueblo de Soria, Almarza. Una historia curiosa que va camino de las cuatro décadas y que según reseña el propio centro deja huella.

El Colegio Virgen de Europa de Boadilla del Monte (Madrid), privado, aparece en la Lista Forbes de los 100 Mejores Colegios 2026. En la reseña de la propia revista destaca "su apuesta cultural con exposiciones artísticas, concursos literarios como 'Alas de Papel', club de espectadores, torneos de oratoria y debate, así como proyectos científicos y tecnológicos vinculados a la Agencia Espacial Europea, First LEGO League, CanSat o Fórmula 1 in Schools". Y entre todo ello, "el entorno natural forma parte del currículo con semanas escolares en Almarza (Soria) desde Infantil hasta Bachillerato, educación ambiental, senderismo o pintura al aire libre" entre otras actividades.

El origen de este 'aula' en la Soria rural hay que buscarlo a principios del siglo XVIII, con la construcción del Palacio de Montenegro en Almarza aunque realmente son dos casas solariegas unidas. A lo largo de décadas y siglos pasaron familias de rancio abolengo, sufrió un incendio, se reconstruyó la parte afectada, se fue remodelando... hasta que a mediados de los años 80 del siglo XX se puso a la venta el conjunto.

Ahí es cuando lo adquiere el Colegio Virgen de Europa para convertirlo en un recurso educativo más, llevando a alumnos de Madrid al la Soria rural en lo que a buen seguro es un contraste enriquecedor. El propio centro presume de ello en su página web y lo muestra con orgullo.

"En 1987 creamos un centro de actividades en Almarza, al norte de Soria, con el fin de asumir, directamente, tanto la formación complementaria que ofrecían las granjas-escuela, como el repertorio de actividades al aire libre que necesitan los alumnos de estas edades. Con el tiempo, se ha podido comprobar que las posibilidades de este emplazamiento eran más variadas que las que inicialmente se preveían", señala la web del colegio madrileño.

Visto el éxito inicial, "ahora, todos los cursos realizan allí un plan de trabajo que se desarrolla a lo largo de una semana. Abarca muchos tipos de actividades y visitas" en ámbitos como la naturaleza, la vida rural ("las granjas, la agricultura, la artesanía, la convivencia en los pueblos", historia y arte incluyendo fiestas y tradiciones, educación física aprovechando el entorno privilegiado, convivencias y seminarios o campamentos de verano.

Al Colegio Virgen de Europa no le duelen prendas a la hora de alabar lo que ofrece este pueblo de Soria. "El gran legado que el palacio de Montenegro, en Almarza, deja a cuantos han pasado por allí es una inolvidable experiencia de convivencia y de proximidad al espacio natural".

Y así es como un palacio formado con dos caserones del siglo XVIII en Almarza ha llegado a la lista Forbes de los 100 mejores colegios de España vía Madrid, no como centro educativo... pero sí como un complemento de los que dan prestigio acercándose a conocer la provincia.