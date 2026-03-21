La CHD reducirá riesgos en las crecidas en el río Ucero con 1,5 millones

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), María Jesús Lafuente, visitó ayer El Burgo de Osma para presentar las actividades del programa de educación ambiental EducaDuero, en una jornada en la que también avanzó las próximas actuaciones de restauración fluvial previstas en el río Ucero, con una inversión estimada de 1,5 millones de euros.

Lafuente anunció que la CHD iniciará a finales de abril, si se completan los trámites ambientales, las obras del tramo 5 del río Ucero, entre el puente de Sotos del Burgo y el de Valdelubiel, unos tres kilómetros especialmente afectados por intervenciones pasadas.

La intervención cuenta con un plazo de ejecución de 3 años en los que se van a llevar a cabo actuaciones de naturaleza hidromorfológica, fundamentalmente para conectar el río con sus riberas, dirigidas a recuperar espacio para que el río reconstruya sus cauces, en buena medida afectados por actuaciones de ocupación, dragado y rectificación que han mermado notablemente el hábitat fluvial, y sobre todo la capacidad de laminación de avenidas de la llanura aluvial del río aguas arriba de El Burgo de Osma. Para el desarrollo del proyecto, se han marcado 10 tramos de intervención, 9 en el Ucero y 1 en el Abión, su principal afluente.

También se van a llevar a cabo actuaciones de continuidad del curso del río, tanto en el Ucero como en el Abión, si bien, estas todavía no están suficientemente definidas y formarán parte de una fase posterior.

«Es un tramo que ha tenido durante muchos años actuaciones muy perjudiciales para el río porque se ha invadido el dominio público y porque tenía canales naturales desconectados o enterrados», explicó.

Las obras buscarán «mejorar el río haciendo que recupere sus zonas de expansión y sus praderas», lo que permitirá restaurar el ecosistema fluvial y, al mismo tiempo, «disminuir el peligro de las avenidas», explicó Lafuente.

La presidenta insistió en que la planificación se hará en coordinación con los ayuntamientos de El Burgo de Osma, Ucero y Valdemaluque, y que el avance de los trabajos dependerá también de la respuesta del propio río. «Durante 75 o 100 años se han hecho actuaciones con buena voluntad, pero muy perjudiciales para el río, y lo que intentamos ahora es devolverle su cauce», afirmó.

Además, la CHD organizará a finales de abril o principios de mayo una jornada de puertas abiertas para explicar a la ciudadanía el alcance de las actuaciones.

Por otra parte, Lafuente acompañó a los alumnos de 4º de Primaria del CEIP Manuel Ruiz Zorrilla en el juego ‘Guardianes del Duero’, una de las actividades estrella del programa. «Se trata de educar a los niños desde los colegios para que aprendan a cuidar el río, para que aprendan el valor del río y por qué lo tenemos que cuidar», explicó. Según detalló, el objetivo es que los escolares «aprendan de una manera práctica, entretenida, aprender jugando».

El programa EducaDuero llegará este curso a 2.200 alumnos de 53 centros educativos de toda la cuenca e incluye actividades como los Aquatics, visitas a infraestructuras hidráulicas o propuestas específicas para centros de educación especial, como La invasión del planeta azul.

«No solo es para que cuiden el río ahora, es para que tengan conciencia, porque el día de mañana son ellos los que van a tener que cuidar el recurso», subrayó.

Balance de daños

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) cifró en 7 millones de euros los daños provocados por los últimos episodios de crecidas que se han centrado en cauces e infraestructuras de la Confederación.

Respecto a las quejas sobre la dificultad para obtener permisos de limpieza en los cauces, Lafuente recordó que la normativa es clara. «La ley de aguas y sus reglamentos son procedimientos muy garantistas», explicó.

Para actuaciones menores, como retirada de troncos o ramas sin maquinaria pesada y fuera de zonas protegidas, «con una declaración responsable ya está autorizado».

Sobre los plazos, reconoció que no existe un tiempo fijo porque «muchas veces se presenta mal la documentación y hay que requerirla». Aun así, defendió que en los últimos dos años la CHD está resolviendo «con mucha mayor celeridad».

Por último, Lafuente matizó que la decisión de no autorizar el puente provisional de San Esteban fue por dejó de existir la emergencia que motivó su planteamiento inicial.

Agregó, además, que al estudiar el anteproyecto, la CHD concluyó que «no cumplía con la normativa vigente en cuanto a apoyos, ocupación del dominio público hidráulico y extensión de los arcos». No obstante, dejó la puerta abierta a una nueva propuesta. «Si presentan un proyecto que cumpla con la normativa, se autorizaría, cómo no», puntualizó.