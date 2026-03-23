Almazán vuelve a ganar población y su padrón alcanza los 5.639 habitantes

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Almazán vuelve a ganar población a tenor de las nuevas cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) del Padrón continuo, a 1 de enero de 2026, que recoge un total de 5.639 habitantes. Es decir, 95 residentes mas que en el año 2025 acercándose cada vez más a la barrera de los 6.000 vecinos pero sin lograr alcanzarla otra vez.

Fue el año 2011 en el que oficialmente Almazán, tal y como recuerdan fuentes municipales, llegó a los 6.005 habitantes. Sin embargo, entre 2011 y 2019 el municipio perdió 528 vecinos. Ahora «continúan los datos positivos con un nuevo incremento que hace que 10 años después se vuelvan a superar los 5.600 residentes».

El problema de la despoblación en términos generales, «es un problema generalizado en determinados territorios y lamentablemente en esta Comunidad Autónoma, pero, frente a ello nuevamente Almazán vuelve a ganar población», explica el alcalde de la villa, Jesús Cedazo. El regidor destaca este incremento poblacional ya que «es algo complicado en un escenario regional desfavorable», manifestó. A 1 de enero de 2026 «estamos en cifras de población idénticas a las que teníamos en 2016», aseguró el edil.

Así pues, «estamos ante otra nueva noticia positiva para localidad, significativa y muy necesaria para el día a día de nuestro municipio, más aún cuando no hemos realizado campañas intensivas de empadronamiento, para no perjudicar a pequeños municipios de nuestro entorno». Un incremento de población «siempre es positivo, en una localidad que ha conseguido obtener las mejores cifras de afiliados a la seguridad social de su historia, pero esperemos poder seguir con esta tendencia poblacional en los próximos años», manifestó Jesús Cedazo.