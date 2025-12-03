El censo sitúa la población de Soria en 90.183 vecinos tras ganar 110 en un año

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer los datos oficiales del Censo 2025 que sitúan la población de Soria en 90.183 habitantes, 110 más que el año precedente con un crecimiento porcentual del 0,12%. La población crece, aún de forma paulatina, sustentada sobre todo por el aumento del número de ciudadanos extranjeros que ya suponen el 13% de la población de la provincia. El análisis más extenso revela que en los últimos cinco años el número de vecinos de Soria ha crecido en 1.387 vecinos, un 1,56%, según los datos que publica el INE.

Los datos del censo de 2025 vienen a corroborar los avances de cifras de población que ofrece el INE a través de instrumentos como el padrón continuo –que se publica cada tres meses–. Soria vive un momento de aumento de la población que es aún tímido, pero que deja un crecimiento constante. Este alza poblacional tiene su punto de apoyo en la llegada a la provincia de ciudadanos de origen extranjero tal y como reflejan las cifras oficiales.

El censo establece que la población oficial de Soria es de 90.183 vecinos que son 110 más que hace un año cuando la población era de 90.073. Soria acumula de esta forma dos años en los que se mantiene por encima de la barrera de 90.000 personas. En los años anteriores, las cifras de población oficial según el INE eran de 89.528 (2023), 88.330 (2022), y 88.796 (2021). La población de Soria se divide en 2025 en 45.838 hombres y 44.345 mujeres.

Tal y como está explicado, el crecimiento poblacional de Soria se explica a través del aumento del peso de la población extranjera en la provincia. El último censo sitúa en 78.375 los vecinos de Soria con pasaporte español. Suponen el 87% de la población total de la provincia. El número de extranjeros es ahora de 11.808, es decir, el 13% restante. La evolución en los últimos cinco años evidencia el peso poblacional cada vez mayor de los vecinos de origen foráneo. Entre 2024 y 2025, Soria ha perdido 547 nacionales, mientras que en el mismo periodo de tiempo suma 657 vecinos extranjeros. Las cifras a cinco años aún son más elocuentes. Soria tiene en 2025 un total de 1.681 ciudadanos nacionales menos que en 2021, mientras que en este mismo espacio de tiempo los vecinos extranjeros han aumentado en 3.068.

Tal y como ya está referido ahora mismo la población extranjera supone el 13% del total de la provincia de Soria. Esta cifra acerca a la provincia a la media nacional (14%) y cinco puntos por encima de la media autonómica (8,5%). Tratando de evitar las distorsiones que suponen el bajo nivel de población de buena parte de los municipios de Soria y por ello, contando solo los municipios de más de 100 habitantes, hay bastantes municipios en los que el porcentaje de población extranjera es superior a la media provincial (13%). El ratio más alto se localiza en Yanguas (105 habitantes) con un 28,57% de población extranjera. En San Pedro Manrique (622 vecinos) hay un 23,3% de vecinos extranjeros –prácticamente uno de cada cuatro habitantes– y Castilruiz (170), Medinaceli (683) y San Esteban (2.976), aunque por debajo de esas cifras, también acreditan más de un 20% de extranjeros.

Otros municipios importantes en los que se supera la media provincial son Abejar, Gómara, Ólvega, Langa, San Leonardo o El Burgo de Osma. En el lado contrario, destacar que hay alrededor de 60 municipios sorianos en los que no está censado ningún extranjero. La capital supera, por poco, también el 13% provincial. Concretamente, el censo 2025 sitúa la población de la capital en 40.941 habitantes de los que 35.144 son de origen nacional y 5.797 extranjeros. En términos porcentuales, los foráneos suponen el 14,15%.

MUNICIPIOS

El censo oficial del INE indica que la población de la capital de la provincia es 40.941 vecinos con un crecimiento de 287 en el último año (0,71%). La capital repite los patrones que se observan en el conjunto de la provincia. Analizando los últimos cinco años, el censo otorgaba a la ciudad en 2021 39.739, lo que significa que en estos últimos cinco años la población de Soria ha aumentado en 1.202 vecinos (3,02%). Destacar que el incremento de vecinos de la capital supone el 85% de los total del incremento de población en el conjunto de la provincia. El aumento de la población sigue. Hay que recordar que el pasado mes de marzo la capital anunció que por primera vez en su historia superaba los 41.000 habitantes. Presumiblemente, esa cifra aparecerá reflejada en el próximo censo del INE.

La provincia, incluida la capital, está formada por 183 municipios. Solo hay 11 de más de 1.000 habitantes. Además de la ciudad, pasan esa barrera Almazán (5.534), El Burgo de Osma (5.263), Ólvega (3.769), Ágreda (3.121), Golmayo (3.098), San Esteban de Gormaz (2.976), San Leonardo de Yagüe (1.955), Covaleda (1.562), Arcos de Jalón (1.529) y Duruelo (1.036). En el último año de este grupo perdieron población Ólvega, Covaleda y Arcos. En términos porcentuales, el municipio que más creció fue el El Burgo con un 1,86% más y tanto Almazán como San Esteban aumentaron un 1,19%.

Estirando el periodo de análisis a los últimos 5 años, entre los municipios de mayor población de Soria las mejores cifras son las de Golmayo que ha aumentado sus vecinos en un 9,43% en este periodo. En el caso de Ólvega el aumento es del 4,84 y Ágreda también alcanza el 4%. Las peores cifras corresponden a San Leonardo que se ha dejado en estos últimos cinco años el 4,68% de su población y Covaleda y Duruelo que pierden el 3,64 y el 3,54 respectivamente.

El siguiente ‘estrato’ de población en Soria lo forman los municipios de entre 500 y 1.000 habitantes que cuenta con 8 miembros, por orden de población, son : Vinuesa (825); Berlanga (812), Garray (193), Navaleno (698); Langa (695); Medinaceli (693); San Pedro Manrique (622) y Almarza (602). Destacar que Quintana Redonda, con 597, tras perder 14 vecinos, sale de ese club.

En el lado opuesto, Soria tiene tres municipios con menos de 10 habitantes que son Villanueva de Gormaz (6), Valdeprado (8) y La Riba de Escalote (9). Abandonó esta clasificación Maján que pasó de 9 a 10 habitantes. En total, en la provincia hay 23 municipios con menos de 20 habitantes, 74 con menos de 50 vecinos y 116 que no alcanza la barrera de los 100.