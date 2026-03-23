Vive Montejo divulga el patrimonio de Tiermes con nuevas piezas arqueológicas

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

La difusión y divulgación del patrimonio arqueológico y cultural de un pueblo refuerza el vínculo entre el pasado y el presente de ese lugar. Y eso reafirma el orgullo de "nuestra historia común". Este es el propósito y lo que ya está haciendo la Asociación cultural Vive Montejo, una asociación de un pequeño pueblo de Soria que promueve iniciativas para poner en valor el patrimonio de la zona y promocionarlo.

La próxima actividad es un mercado de artesanía previsto para el sábado 4 de abril en Montejo de Tiermes, una nueva edición que en este 2026 trae una novedad: una exposición de piezas de reproducción arqueológica basadas en hallazgos en el yacimiento de Tiermes.

La asociación acaba de incorporar nuevas piezas de reproducción para la divulgación educativa, piezas que han sido realizadas en exclusiva para Vive Montejo por el artesano Manuel Meijide. La asociación ha adquirido estos elementos, realizados a partir de hallazgos documentados en el yacimiento. Se trata de un puñal, un pectoral y una hebilla de cinturón, "elementos que permiten acercar de forma visual y comprensible nuestro pasado histórico a los vecinos y visitantes del municipio", señalan fuentes de Vive Montejo.

"El objetivo de esta iniciativa es acercar la cultura y el patrimonio local a la ciudadanía, fomentando el conocimiento de la historia de Montejo a través de recursos didácticos accesibles para todas las edades", añaden. Estas piezas permitirán explicar cómo eran los objetos de uso cotidiano y ceremonial de las comunidades que habitaron nuestro entorno.

La exposición y el mercado de artesanía quieren ser una jornada pensada para el encuentro cultural y social en el municipio, en la que los asistentes podrán conocer de cerca estos elementos y su contexto histórico.

Actualmente, la asociación no dispone de una sede propia, por lo que Vive Montejo trabaja en colaboración con el Ayuntamiento para encontrar una ubicación adecuada que permita exponer estas piezas de forma permanente, garantizando así su acceso continuado y su función educativa.