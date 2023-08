«Hay personas que no entienden la vida en un pueblo y tampoco saben hacer pueblo»

Pilar Pérez Soler Soria

P. ¿Cuénteme cómo era usted cuando era arévaca-celtíbera y puede que hasta guerrera?

R. Toda mi infancia la pasé aquí, en el pueblo. Más adelante me fui, pero mis raíces están aquí. Eso de arévaca-celtíbera no se me ha pasado. Decidí volver y estoy súper contenta de haber tomado esta decisión en su momento. Para mí esta zona es muy importante y básicamente mis raíces son celtíberas. Siempre he apostado por este territorio que creo que tiene muchas cosas que la gente no conoce y no se valoran.

P. ¿Qué le queda por descubrir de Montejo?

R. La gente siempre te sorprende, en cuanto a la comunicación que existe entre las personas. Evidentemente los tiempos cambian y no es como antes. Aunque somos poquitos, queda mucho por descubrir, pero lo que digo, siempre hay cosas nuevas, inquietudes y gente que apuesta por esto.

P. ¿Qué espíritu corre por Montejo?

R. Ahora mismo, a través de la asociaciación es verdad que le hemos dado una vuelta importante. Había algo de comodidad, la gente que viene aquí se aburre, que no entiendo por qué, pero bueno... Pienso que el espíritu está cambiando a través de esta asociación, de Vive Montejo. Tengo amigas que después de la pandemia volvieron y después de muchos años volvieron. Hay personas que no entienden la vida en un pueblo, la gente que no ha tenido nunca pueblo nunca lo entienden. Y no saben hacer pueblo tampoco, les cuesta abrirse... La gente que no ha tenido pueblo tiene muchas dificultades en adaptarse. Hay gente que se aburre y no lo entiendo. Se limitan a levantarse, a salir un poco con los niños... No tienen espíritu de decir 'me voy a ir al río', a dar un paseo sin más. Es como si no estuviera valorada la vida en un pueblo.

P. ¿Y cómo es el futuro que hoy Vive?

R. Dos personas de la directiva de la asociación viven aquí todo el año y los otros están muy vinculados. Abuelos y padres descendían de aquí y se han hecho viviendas. Nuestro lema es que los pueblos no solo son para el verano. Sí es verdad que en verano se hacen cosas, pero nuestra idea es que al menos una vez al mes haya un motivo por el que venir, ya sea cultural, deportivo o simplemente un taller. Lo que pretendemos es que esta asociación no se estanque en la semana de agosto, sino que todo el año la gente tenga una razón para venir y poco a poco deje de hacer falta un motivo.

P. Almudena, ¿por qué se cree el suelo rural que pisa, con el frío y soledad que hace en invierno?

R. Vivir en un pueblo no quiere decir que no te puedas mover. Tienes la tranquilidad del día a día, pero no significa que estés aislado ni puedas hacer lo que te apetece. A veces mis amigas me dicen '¿y no te aburres?'. 'Pues no'. La verdad es que me faltan horas. Cada momento del año hay algo interesante que hacer. ¿Que por qué me creo el suelo que piso? Porque es calidad de vida, que ahora se valora más con estos años tan duros que han venido. Hay gente que nos dice alguna vez '¿has ido alguna vez a un centro comercial?'. Piensan que no conocemos nada más, pero estamos aquí porque hemos decidido estar.

P. ¿Vive Montejo para vivir más, vivir mejor o no estar solos?

R. Un poco todo. Yo no me siento sola aquí. Y se lo digo a la gente si me pregunta. Hay veces que vives en un edificio de 50 viviendas y estás igual de solo. O sales a la calle y puedes ver a un montón de personas que no te van a saludar. Aquí en Montejo con que te encuentres con una te va a saludar y decirte cualquier cosa. Y si tienes algún problema nadie va a dudar de ti. Si en Madrid vas a la puerta de un vecino porque te encuentras mal, igual ni te abre. Aquí cualquier vecino te va a ayudar en lo que sea. Esa confianza entre la comunidad vecinal es importante para mí.

P. ¿Qué te dice el perfil skyline de Sierra Pela?

R. Es un perfil impresionante. Es una sensación de libertad. Es verdad que transmite soledad, porque, como dice, pela, no tiene mucha vegetación. Pero es impresionante subir allí, dar un paseo... Esa sierra, en la que afortunadamente no hay mucho parque eólico, me encanta. No creo que haya algo que pueda transmitir más tranquilidad y paz.

P. ¿Qué les preguntaría a los que mandan en esta España vaciada?

R. Para intentar que los pueblos renazcan, les preguntaría que por qué nunca se han planteado, no ya sobre las comunicaciones -que no tenemos las mismas ventajas, eso está claro-, convencer para que vuelva a la gente que tiene sus raíces aquí. La gente que viene a los pueblos de la España vaciada tiene que ver con sus raíces. Esos son los que tienen que volver. Es difícil que un andaluz pueda venir y le encante. Hay que intentar que la gente que descienda de aquí sean esos quienes la vuelvan a repoblar. No es lo mismo ofrecer vivienda para alquiler a nivel nacional.

P. ¿Por qué se siente o no Montejo España vaciada?

R. Se siente España vaciada por ejemplo en las comunicaciones. Yo no me siento España vaciada a la hora de que mi hija vaya al colegio. Tampoco en los servicios. Lo peor, lo peor, lo peor que veo es, y por mi negocio también, es el problema de Internet, wifi, en lo que no podemos tener las condiciones que hay en cualquier otro punto de España.

P. ¿Qué valor hay que tener para montar una casa rural -hotel rural de La Abuela- en un pueblo de 150 habitantes?

R. Fue un poco a demanda. Mis padres tenían el bar en el pueblo y a veces decían 'es que no hay nada para dormir'. Y decidimos hacer hace 17 años una casa rural. Era demanda que, en nuestra zona, el que más se mueve es el turismo del yacimiento. Fue un poco sin saber dónde nos metíamos. Poco a poco fue adelante y surgió así, un poco sin pensar en que yo sería, junto con mi hermana, las personas que llevamos el negocio.

P. Así, sin empresas ni paquetes turísticos , ¿cómo sacamos partido a estos pueblos desde casa, oiga?

R. Una asociación hace mucho. La verdad es que hay mucha gente que viene al pueblo y demanda cosas. Nuestro principal objetivo es que haya cosas para todos los públicos.

P. ¿Qué es Montejo sin Tiermes?

R. Montejo sin Tiermes en realidad creo que no es nada. Mucha gente no sabe el pedazo de yacimiento que tenemos en nuestra zona. Hay personas que vienen en verano y no han ido a hacer una visita guiada, que no lo valora. Pienso que algo falla en cuanto al yacimiento que los vecinos que vienen de manera habitual no saben valorar lo que tienen. Y veo, a través de mis clientes, que hay gente que viene exclusivamente a ver el yacimiento. Igual es un círculo, historiadores, arqueólogos..., que está más interesado y que la gente normal no aprecia realmente lo ahí hay.

Creo que es el mejor yacimiento de toda la provincia de Soria. No tiene nada que ver con Numancia. No sé si es un problema de comunicación a nivel de la Junta, de poner en valor el yacimiento, o que no fue suficiente el proyecto que hubo en su momento.

P. ¿Qué hay de futuro en los restos muertos de Tiermes?

R. Para mí sería importante que se volviesen a retomar los campos de trabajo. Eran importantes para la zona. Allí había 60 ó 70 personas cavando cada quincena y eso atraía a familiares, amigos, los arqueólogos, voluntarios de universidades. A la zona le hizo daño su desaparición y ahora es muy difícil volver a montar esas instalaciones que había y ahora no están.

P. ¿De qué color ve Montejo?

R. Lo veo rojo. Con una fuerza importante a través de la asociación. Hay gente que tenía muchas ganas de que se hiciese algo, de cariño, de fomentar el voluntariado porque sí, de porque queremos nuestro pueblo y queremos que esté bien. Lo veo rojo, con muchas ganas y con mucha fuerza. Eso es lo que están transmitiendo todos los vecinos. Me siento muy apoyada y tengo la suerte de tener un equipo de voluntarios cercanos que están muy implicados. No hay que convencer a nadie.

P. ¿Cuál es la marca diferencial de Vive Montejo?

R. La marca diferencial de Vive Montejo es que no queremos que sea una asociación que se estanque solo en Montejo sino en todo el municipio. Nuestra asociación pretende unirnos todo el municipio, que comprende 11 pueblos, y todos con un fin, potenciarlo y potenciar el yacimiento. Hemos hecho muchas cosas, tonterías entre comillas que no lo son. Un concurso de fotografía móvil que ha englobado a todos los pueblos, que han mandado casi 500 fotos. Hay niños, adultos, adolescentes... Que la gente esté orgullosa de su pueblo y motivada.

P. Recuérdese el 12 de agosto a los 12 años en la plaza de Montejo.

R. No había la cantidad de cosas que hay ahora. A mi hija la tengo súper limitada y yo con esa edad cogía la bici y me iba al otro pueblo y al otro. Era una vida como más tolerante, ibas al río, a la fuente... Salía de casa a las 10 de la mañana, volvía a comer y me iba de nuevo. Y se me hacía corto el día. Ahora la mayoría de los que vienen de fuera salen con el móvil. Están perdiendo el jugar. Antes era salir a la calle y no hacer nada y jugar.