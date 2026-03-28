La Diputación de Soria abonará a los trabajadores los pluses de vacaciones y bajas médicas

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Diputación de Soria desembolsará 150.000 euros para abonar, de oficio, a 150 trabajadores de las residencias de ancianos las retribuciones que les corresponden por días festivos y nocturnidad durante los periodos de vacaciones y en situaciones de incapacidad temporal. Para ello, aprobará una modificación presupuestaria en el próximo pleno de abril.

Se trata de la primera administración que aplica de oficio esta retribución, tras una sentencia del Tribunal Supremo, y además lo hará con carácter retroactivo, como también ordena el fallo.

La reciente sentencia del Supremo declaró el derecho de los trabajadores a percibir los pluses de retribución económica correspondientes por días festivos y nocturnidad durante los periodos que cursen vacaciones, incapacidad temporal, días de libre disposición y otros permisos retribuidos.

La Diputación, en Comisión de Personal, decidió reconocer este derecho de oficio a todos los trabajadores y abonarles los festivos y noches generados en los periodos de bajas por enfermedad y vacaciones, con efectos del 01/04/2026, aplicándolo de forma retroactiva un año detrás de dicha fecha.

Cinco trabajadores ya habían iniciado un contencioso para reclamar su pago, otro grupo había presentado una reclamación por escrito a la Diputación, pero más de la mitad no habían realizado ningún trámite, según explicó el diputado de Personal, José Antonio de Miguel.

A los trabajadores que han presentado reclamación se les abonará desde la fecha de la reclamación con un año de retroactividad y al resto desde el uno de abril de 2025. El abono se realizará sobre los festivos y noches que a cada trabajador le correspondan en planilla, no la media del periodo.

Por otra parte, la Comisión de Personal dio cuenta de la Oferta de Empleo Público de la Diputación provincial que abarca desde el año 2022 hasta el año 2026, que se aborda después de haber llevado a cabo el proceso de estabilización que ha beneficiado a 117 trabajadores de la institución provincial.

Por otra parte, la Comisión de Personal también dictaminó favorablemente, por unanimidad de todos los grupos, la adhesión de la Diputación provincial de Soria a la Asociación de Consorcios y Servicios de Extinción de Incendios de España (CONBE).

Esta asociación engloba a 28 diputaciones y ayuntamientos de todo el país y que ofrece servicios que pueden ser de gran utilidad para el parque de bomberos provincial, con la impartición de cursos específicos, la representatividad ante Europa, su papel reivindicador ante los seguros, así como la unificación de criterios establecidos. La cuota de ingreso son 4.000 euros y la cuota anual está estipulada en 6.000 euros.

La Diputación avanza en la dotación de los nuevos parques comarcales de bomberos. En verano, José Antonio de Miguel espera abrir el de San Pedro Manrique yantes de finalizar el año, el de Arcos de Jalón.