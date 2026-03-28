Soria implanta otros 50 sensores para prevenir los incendios forestales

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Mancomunidad de Tierras Altas (Soria) ampliará la instalación de sensores para la alerta temprana de incendios forestales en el monte Dehesa Vaqueriza, entre Pobar y Villarraso, en el municipio de Magaña.

Tras el buen resultado que se ha obtenido tras la implantación de los primeros 150 sensores en Magaña, la Mancomunidad ha decidido continuar con esta iniciativa que se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘La huella de la trashumancia’.

La actuación ha consistido en la instalación de 50 unidades de sensores con unos enlaces denominados malla que a su vez envían la señal recibida a un acceso límite y desde este, a la nube, donde se almacenan las lecturas del monte que estos elementos están realizando y, en el caso de un aumento brusco de la temperatura o de detectar gases procedentes de una combustión, envían un mensaje de alerta al Centro Provincial de Mando (CPM) de la Junta de Castilla y León en Soria.

El valle del Alhama, la zona elegida para estos proyectos piloto, tiene unas características ambientales mediterráneas, asociada al carrascal, coscoja, sabina negra, espino negro, jara y romero. Esa masa forestal, con algún núcleo de población y con zonas de interfaz agrícola forestal, la convierten en un potencial foco de riesgo de incendio.