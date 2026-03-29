El pueblo de Soria que prepara 'La Carrera', la escenificación religiosa que abraza a todos los vecinos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los 17 vecinos y otros muchos hijos del pueblo de Alcoba de la Torre se afanan estos días por preparar ‘La Carrera’, la recreación teatral de la Pasión de Cristo que consigue unir en comunidad a un pueblo herido por la despoblación pero que ha sabido mantener y cuidar su tradición con mayor eco. La recreación de las últimas horas de vida terrenal de Cristo, concita el interés turístico en la provincia por el cuidado y realismo con el que representa y por la calidad de la obra y las actuaciones.

El director de teatro sanestebeño, José Luis Martín Sastre, recuerda que en 1996 el vecino, Isidoro Romero, se tropezó con el manuscrito original de ‘La Carrera’, un guion de finales del siglo XIX que se representaba tradicionalmente en el pueblo pero que el éxodo rural logró parar. Aquel verano se encargó de adaptarlo para que contuviera un lenguaje más moderno y accesible. En 1997 se puso en marcha y solo por la pandemia y algún año con climatología muy adversa se ha suspendido, recoge Ical.

“El impacto supera al de otras celebraciones. Vienen más hijos del pueblo a La Carrera en Semana Santa que a fiestas en verano”, subraya el director para reseñar que se cree que la obra original la escribió un sacerdote del pueblo.

El Ayuntamiento y la Asociación El Castillo decidieron resucitar la representación religiosa. Para ello necesitaban 120 personajes y se dedicaron a llamar a los hijos del pueblo para que participaran. La respuesta fue positiva. Ahora cada familia tiene un personaje asignado y este se hereda. A lo largo de estos años, la Asociación ha ido haciéndose con el vestuario, el atrezo, los efectos visuales y la escenografía.

Ensayos de la 'Carrera' en Alcoba de la Torre (Soria).Fotos cedidas por Marcos Alcaraz

Este fin de semana los protagonistas han ensayado el guión en el teleclub y el jueves se realizará un ensayo general de la obra. Además, el miércoles comenzarán a preparar el Huerto de los Olivos que es desmontable y se crea con ramas de la zona, la casa de Anás y Caifás y el palacio de Poncio Pilotos. “Montamos columnas y el pueblo se queda a oscuras y se ilumina con antorchas y hogueras, que además hacen de contraluz. Tenemos siete kilómetros de mangueras de luz”, detalla el director quien agrega que lo único del escenario que permanece es el árbol en el que se ahorca Judas, que es una ”encina preciosa”.

El presidente de la Asociación El Castillo, Eduardo Aguilera, resalta, por su parte, que la implicación del pueblo es total. “Se disfruta haciéndola, se disfruta preparándola y se pone al pueblo en el mapa. Para los vecinos de Alcoba lo bonito de ‘La Carrera’ más allá del sentimiento religioso pasa por que recuerda cómo lo hacían sus antepasados, los que ya no están. Es una tradición que les une a sus raíces, a su pueblo, con nietos haciendo los personajes que hacían sus abuelos".

El contraste entre la dimensión del pueblo y la magnitud de la obra es uno de sus rasgos más llamativos. Cuando se dejó de hacer el pueblo tenía 300 habitantes y hoy solo 17. Sin embargo, la participación sigue siendo masiva: “Se convoca a todos los hijos del pueblo aunque estén en Madrid, Barcelona, Zaragoza. Los vecinos han sido los encargados de confeccionar los trajes. Hay gente muy mayor actuando”.

Cinco escenarios

Martín Sastre ha velado por cuidar minuciosamente la representación con técnicas escenográficas, juegos de luces y efectos especiales para sorprender a los espectadores. La Carrera empieza en El Castillo; continúa hacia las Caídas y de ahí hasta el Monte de la Calavera. En estos lugares se recrea la historia de Cristo a través de cinco escenarios como el Huerto de los Olivos, la casa de Anás y Caifás, el Palacio de Pilatos, las caídas y el Monte Calvario. De este modo se recrean los últimos momentos de Jesús con los apóstoles, la traición de Judas, los juicios, las caídas o la crucifixión.

Cada uno corresponde a un momento clave del relato bíblico, culminando en una crucifixión que el director califica como “impactante”. “Jesús es recreado por Ricardo García, que lleva muchos años haciéndolo”.

El Ayuntamiento y la Asociación plantearon a la Junta la declaración de Bien de Interés Cultural. Martín Sastre señala que se intentó por “activa y por pasiva”, pero fue imposible ya que el requisito para lograrlo es que hubiera cierta infraestructura turística, algo de lo que no se dispone. “Nos lo echan para atrás. Aunque nosotros pensamos que los turistas podrían alojarse en San Esteban de Gormaz, en Aranda de Duero o en El Burgo de Osma”.

La Diputación de Soria y Caja Rural apoyan económicamente esta expresión religiosa que ha conseguido esta representación.