La borriquilla recorre las calles de El Burgo de Osma

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

El Burgo de Osma dio comienzo este domingo a la Semana Santa con la celebración del Domingo de Ramos, una cita que volvió a reunir a numerosos fieles en torno a una de las tradiciones más arraigadas de la localidad.

La jornada se inició a las 13 horas en la iglesia de San Antón, donde tuvo lugar la bendición de las palmas. Desde allí partió la procesión de la Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, encabezada por el paso popularmente conocido como La Borriquilla y acompañada por decenas de niños vestidos de hebreos, que aportaron la estampa más característica de este día.

El cortejo avanzó hasta la Catedral, donde se celebró la misa del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, presidida por el administrador diocesano. Con esta celebración, la localidad abrió oficialmente su ciclo procesional, que se prolongará durante toda la semana con los distintos actos organizados por la cofradía y la comunidad parroquial.

Paso de la Borriquilla en la plaza Mayor.Sandra Guijarro.

La programación continuará mañana, lunes 30 de marzo, con la misa en la iglesia del Carmen a las 20 horas, previa a la procesión de la Piedad. El recorrido partirá del convento de las Madres Carmelitas, acompañado por la sección musical de la cofradía y por las tradicionales manolas, reuniéndose posteriormente en la residencia San José. Desde allí, la procesión discurrirá por las calles Acosta y Mayor, la plaza de la Catedral y la plaza de San Pedro de Osma, para concluir nuevamente en la Catedral.