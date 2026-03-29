Fotos: Domingo de Ramos. Cientos de niños desfilan junto a la procesión de 'La Borriquilla'

Un Domingo de Ramos muy ventoso en Soria supone el comienzo oficial de la Semana Santa, con la procesión de la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén de Soria que recorre el centro de Soria y conmemora la entrada triunfal de Jesús acogido por una multitud festiva representada por multitud de niños que portan las palmas acompañando a la imagen de 'La Borriquilla'.

Esta procesión de las palmas lleva representandose desde el año 400, según recogen registros históricos. En Soria, este acto cuenta con una acogida multitudinaria y este año contó con la novedad de la representación de cuatro romanos desfilando junto a la talla principal.

Domingo de Ramos con la procesión de 'La Borriquilla'MARIO TEJEDOR Procesión de la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén

Domingo de Ramos con la procesión de 'La Borriquilla'MARIO TEJEDOR Procesión de la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén

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