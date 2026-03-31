La caída de un pino por el viento daña la nueva tirolina de Duruelo

Pino que ha caído sobre la nueva tirolina de Duruelo de la Sierra.HDS

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La caída de un árbol, a causa del fuerte viento, ha roto el cable de la tirolina que todavía no se había estrenado en Duruelo de la Sierra (Soria). Las fuertes rachas de viento han llegado a los 100 kilómetros por hora en la zona que además han estado acompañadas de niebla y cencellada. La zona ha vivido estos días condiciones meteorológicas muy duras.

Los daños en la tirolina han sido los más relevantes en el municipio, según ha explicado la alcaldesa, Cristina Rubio, que han detectado tejas y chimeneas caídas en algunos edificios, así como antenas dobladas.

Ayer el Ayuntamiento todavía no había podido entrar a retirar el árbol partido porque seguía la alerta por fuertes vientos, tarea que se realizará durante los próximos días, en los que se tendrá que mirar las condiciones del terreno que se encuentra muy húmedo. Estas condiciones no han permitido inspeccionar bien el monte, en el que se espera que haya más pinos caídos, sobre todo aquellos que se encuentran desarraigados.

El Ayuntamiento evalúa los daños en la tirolina, en la que, afortunadamente, solo se ha roto el cable, pero las torres están intactas.

Está ubicada a las afueras del pueblo, en la zona del campo de fútbol y las piscinas municipales, y es una de las actuaciones que se incluyen en El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino que ejecuta el Consistorio pinariego.

Cuenta con unos 12 metros de altura y 260 metros de longitud. Sobrevolará el paisaje natural entre los árboles y cerca del río Duero. El Ayuntamiento celebrará un pleno extraordinario el día 13 de abril para aprobar el pliego de las condiciones económicas con las que se va a sacar a licitación la gestión de la tirolina conjuntamente con la vía ferrata. El objetivo es ponerlos en funcionamiento en verano.

Se trata de la segunda vez que el Ayuntamiento licita esta gestión. La primera quedó desierta, por ello se ha decidido ahora modificar algunas de las condiciones para adaptar la prestación del servicio a las necesidades y a la demanda, así como que resulte rentable al adjudicatario, además de promocionar el enclave, detalló la alcaldesa.

El Plan de Sostenibilidad Turística Duero ‘KM. 0’ persigue crear el mayor Parque Abierto de la Sostenibilidad de Europa, ubicado en el territorio del nacimiento del río Duero.

Cuenta con varías líneas de actuación destacadas. La licitación de todos los proyectos se encuentran avanzadas y la ejecución de las mismas alcanza el 45%, el objetivo es que es que todos los proyectos estén concluidos el año que viene, explicó la alcaldesa.

La construcción del camping y la senda fluvial se encuentran pendientes. Se han retrasado por las condiciones del terreno. Los meses de enero y febrero han sido muy lluviosos y todavía hay agua.

La alcaldesa sostiene que Duruelo contará con una transformación importante dentro de un año gracias al desarrollo de este plan.