Agustín Sandoval avisa: "Potencial situación explosiva" por deshielo con hasta dos metros de nieve en Urbión, subida de temperaturas y lluvia

Refugio sepultado por la nieve en Urbión a 1.750 metros de altitud, por debajo de la cota prevista para estos días.AGUSTÍN SANDOVAL

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La nieve en Soria puede ser noticia esta semana y no tanto por lo que caiga como por un deshielo que podría ser muy fuerte. Así lo avisa Agustín Sandoval, responsable de la estación Meteoclimatic de Duruelo de la Sierra, divulgador y buen conocedor de Urbión. La combinación de espesores de hasta dos metros de nieve con una subida de las temperaturas y lluvias copiosas plantean una "potencial situación explosiva", según avisa a través de su perfil de X (antes Twitter).

Este lunes mostraba en imágenes la "impresionante nevada este finde en Urbión desde cotas medias. A 1.750 metros, más de 1 metro" de espesor de nieve. "A 1.850 en torno a 1,5. En valle nacimiento del Duero a 2.000 se superarán los 2 metros". Este martes suben sensiblemente las temperaturas y la cota de nieve se puede elevar por encima de los picos más altos de Soria. Por debajo, lluvia, que al caer sobre la nieve puede generar una situación complicada por el deshielo.

El propio Agustín Sandoval explicaba que se fragua una "potencial situación explosiva en las cabeceras del Arlanza y Duero, en las Sierras de la Campiña y Urbión vertiente suroeste, así como en el Revinuesa. Unos 140 milímetros (equivalentes a litros por metro cuadrado) acumulados en cumbre hasta el viernes, según modelo Arpege, vía Meteociel".

'Copete' de nieve en un cartel informativo aún muy por debajo de las zonas más elevadas de Urbión.AGUSTÍN SANDOVAL

El popular divulgador pinariego, con más de 6.000 seguidores en X, advierte de que este martes se esperan "unos 50/60 mm ya con cota de nieve disparada. El miércoles otros 40/50, y solo sería a última hora cuando empezara a bajar la cota de nieve desde las cumbres".

También cita a Meteoblue, con una previsión para la cumbre de Urbíon para este martes de entre 3 y 1 grado siempre sobre cero y 68 litros por metro cuadrado de lluvia. El miércoles, "máxima de 3, mínima al final del día de -1°C. Precipitación, de lluvia la mayor parte, excepto a últimas horas, de 52" milímetros. En cotas más bajas las temperaturas tienden a ser mayores y la imagen que acompaña estas líneas, por ejemplo, está unos 500 metros de altitud por debajo de la cumbre. El 'arrastre' puede ser enorme.

La propia Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) coincide con estas previsiones. Lluvia copiosa hasta el viernes salvo una tregua el jueves; cota de nieve por encima de la altitud máxima de la provincia durante bastantes horas y a 2.100 metros en la noche del martes al miércoles; temperaturas mínimas que suben 7-8 grados y se alejan completamente de las heladas; y máximas por encima de los 10 grados en las zonas habitadas de la provincia.

Un 'cóctel' que puede afectar a una tierra saturada, a unos ríos que aún no se han recuperado del todo de las crecidas y un embalse de la Cuerda del Pozo que a las 20.30 horas del lunes seguía evacuando agua a ritmo alto pero frisaba en el 88% de su capacidad.