Nueva convocatoria de subvenciones para la mejora de la competitividad sectorial en Soria
La Diputación lanza un línea para ayudar a las pymes a posicionarse en los mercados
La Diputación de Soria ha convocado la línea de subvenciones destinadas a las agrupaciones empresariales para la mejora de la competitividad empresarial correspondiente a este año. El objetivo es ayudar a pymes y micropymes a posicionarse en el mercado.
La cooperación entre empresas o el trabajo conjunto para la obtención de alguna figura de calidad se convierten en mecanismos importantes para aumentar el valor añadido y favorecer la creación de empleo.
Estas son los aspectos más relevantes de la convocatoria:
Beneficiarios.
- Agrupaciones y asociaciones de empresas que se dediquen a la defensa y promoción de los productos fabricados por sus asociados.
- Consejos reguladores.
- Marcas de Garantía amparadas por el Instituto Tecnológico Alimentario de Castilla y León.
Cuantías.
- La subvención será a fondo perdido con un límite de 58.000 euros y se desestimarán los proyectos con importes inferiores a los 10.000 euros.
- La subvención más elevada según el tipo de actuación es la que corresponde a estudios y trabajos para amparar algún producto bajo una figura de calidad que puede recibir hasta 40.000 euros; los estudios de I+D+i y los gastos para acudir a ferias pueden recibir hasta 15.000 euros y las actuaciones relacionadas con la edición de folletos, cartelería, publicidad y nuevos diseños de producto hasta 12.000 euros.
Plazos para presentar las solicitudes, ejecutar la cuantía y justificación de la subvención.
- El plazo para presentar la solicitud de la subvención concluye el 23 de abril de 2026.
- Deberán contener dos anexos, el primero con la solicitud de la ayuda y el segundo con la memoria del proyecto, presentando actuaciones de distintas categorías subvencionables que deberán aparecer ordenadas por prioridad.
- El plazo para ejecutar la actividad subvencionable es entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de abril de 2027.
- La justificación de la subvención se tendrá que realizar dentro del mes siguiente a la fecha establecida en la resolución de la concesión individual.