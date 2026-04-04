Nueva convocatoria de subvenciones para la mejora de la competitividad sectorial en Soria

El torrezno de Soria cuenta con la Marca de Garantía.MARIO TEJEDOR

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Diputación de Soria ha convocado la línea de subvenciones destinadas a las agrupaciones empresariales para la mejora de la competitividad empresarial correspondiente a este año. El objetivo es ayudar a pymes y micropymes a posicionarse en el mercado.

La cooperación entre empresas o el trabajo conjunto para la obtención de alguna figura de calidad se convierten en mecanismos importantes para aumentar el valor añadido y favorecer la creación de empleo.

Estas son los aspectos más relevantes de la convocatoria:

Beneficiarios.

Agrupaciones y asociaciones de empresas que se dediquen a la defensa y promoción de los productos fabricados por sus asociados. Consejos reguladores. Marcas de Garantía amparadas por el Instituto Tecnológico Alimentario de Castilla y León.

Cuantías.

La subvención será a fondo perdido con un límite de 58.000 euros y se desestimarán los proyectos con importes inferiores a los 10.000 euros. La subvención más elevada según el tipo de actuación es la que corresponde a estudios y trabajos para amparar algún producto bajo una figura de calidad que puede recibir hasta 40.000 euros; los estudios de I+D+i y los gastos para acudir a ferias pueden recibir hasta 15.000 euros y las actuaciones relacionadas con la edición de folletos, cartelería, publicidad y nuevos diseños de producto hasta 12.000 euros.

Plazos para presentar las solicitudes, ejecutar la cuantía y justificación de la subvención.