Heraldo-Diario de Soria

Nueva convocatoria de subvenciones para la mejora de la competitividad sectorial en Soria

La Diputación lanza un línea para ayudar a las pymes a posicionarse en los mercados

El torrezno de Soria cuenta con la Marca de Garantía.

El torrezno de Soria cuenta con la Marca de Garantía.MARIO TEJEDOR

Publicado por
Nuria Fernández
Soria

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La Diputación de Soria ha convocado la línea de subvenciones destinadas a las agrupaciones empresariales para la mejora de la competitividad empresarial correspondiente a este año. El objetivo es ayudar a pymes y micropymes a posicionarse en el mercado.

La cooperación entre empresas o el trabajo conjunto para la obtención de alguna figura de calidad se convierten en mecanismos importantes para aumentar el valor añadido y favorecer la creación de empleo. 

Estas son los aspectos más relevantes de la convocatoria:

Beneficiarios.

  1. Agrupaciones y asociaciones de empresas que se dediquen a la defensa y promoción de los productos fabricados por sus asociados.
  2. Consejos reguladores
  3. Marcas de Garantía amparadas por el Instituto Tecnológico Alimentario de Castilla y León.

Cuantías.

  1. La subvención será a fondo perdido con un límite de 58.000 euros y se desestimarán los proyectos con importes inferiores a los 10.000 euros. 
  2. La subvención más elevada según el tipo de actuación es la que corresponde a estudios y trabajos para amparar algún producto bajo una figura de calidad que puede recibir hasta 40.000 euros; los estudios de I+D+i y los gastos para acudir a ferias pueden recibir hasta 15.000 euros y las actuaciones relacionadas con la edición de folletos, cartelería, publicidad y nuevos diseños de producto hasta 12.000 euros.

Plazos para presentar las solicitudes, ejecutar la cuantía y justificación de la subvención. 

  1. El plazo para presentar la solicitud de la subvención concluye el 23 de abril de 2026. 
  2. Deberán contener dos anexos, el primero con la solicitud de la ayuda y el segundo con la memoria del proyecto, presentando actuaciones de distintas categorías subvencionables que deberán aparecer ordenadas por prioridad. 
  3. El plazo para ejecutar la actividad subvencionable es entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de abril de 2027.
  4. La justificación de la subvención se tendrá que realizar dentro del mes siguiente a la fecha establecida en la resolución de la concesión individual.
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