El sector alimentario de Soria aterriza en Barcelona para «crecer»

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El sector de la agroalimentación soriana ha abierto mercados en Alimentaria 2026 para «crecer de manera sostenible», que se ha celebrado estos días en Barcelona, según manifestó el presidente de la Diputación, Benito Serrano. Un total de 18 empresas muestran sus productos en el stand que la Diputación Provincial ha instalado, por vez primera, en esta feria del sector.

Esta presencia responde a las peticiones trasladadas por los empresarios en las reuniones anuales en las que se define el calendario de ferias gastronómicas, donde Alimentaria era una de las citas más reclamadas por su proyección y oportunidades de negocio y que la Diputación considera estratégica, dentro de su calendario de promoción.

Ayer, el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, acompañó a las empresas que «representan la calidad, diversidad e innovación del sector agroalimentario de la provincia», declaró. Las que han querido aprovechar este escaparate son: Arte Fritas, Croquetando, Panmimus, Soria Natural, Mykes Gourmet, Olivo de Soria, Quesoncala, Martirelo, Quesería Tierras Altas, Arotz Foods, Sabor de Fronteras, Dulces Típicos El Beato, Zumos de Ólvega, Almendras del Moncayo, Cañada Real, FoieGood, Espora Gourmet y Bodegas De Postín, que durante estos días mostrarán sus productos en este escaparate internacional.

«Son empresas muy diversas, con productos de altísima calidad, que vienen a la feria con un objetivo claro: hacer contactos estratégicos, abrir nuevos mercados y seguir creciendo de manera sostenible», subrayó el presidente.

La participación en la feria, que se celebra hasta hoy, supone un paso importante en la estrategia de promoción impulsada por la Diputación, que busca reforzar la visibilidad de las empresas locales, facilitar contactos comerciales y abrir nuevas vías de mercado tanto a nivel nacional como internacional. Además, esta iniciativa permite poner en valor el trabajo del sector agroalimentario soriano, clave en la economía de la provincia y en la fijación de población en el medio rural.

Desde la Diputación se destacó el esfuerzo conjunto realizado para hacer posible esta primera participación, así como la buena acogida que ha tenido entre las empresas, que ven en Alimentaria una oportunidad para seguir creciendo, innovando y consolidando sus productos en mercados cada vez más competitivos.

Para ello, el departamento de Desarrollo Económico ha puesto en marcha una nueva línea de ayudas dotada con 50.000 euros destinada a facilitar que nuestras empresas puedan obtener certificaciones de calidad, muchas veces imprescindibles para acceder a mercados internacionales.

Estas ayudas cubren hasta el 50% del coste de certificaciones como IFS o BRC, con un máximo de 6.000 euros, 4.000 euros para la ISO 22000 y 3.000 euros para la ISO 9001. «Se trata de un impulso concreto para que nuestras empresas puedan competir en igualdad de condiciones y poner en valor la excelencia de sus productos», recordó Serrano.

Un gran escaparate

El certamen Alimentaria+Hostelco es uno de los grandes escaparates para la agroalimentación de la provincia que en los últimos años se encuentran muy involucrada con la asistencia a ferias de estas características, tanto a nivel nacional, como internacional.

Esta edición está marcada por el 50 aniversario de Alimentaria, creado en 1976 como el primer gran salón profesional en España dedicado en exclusiva a la industria alimentaria. Cincuenta años después, el certamen, junto a Hostelco, reunirá su oferta en 100.000 metros cuadrados repartidos en siete pabellones y con 3.300 empresas participantes.

Alimentaria ha dado este año un salto en internacionalidad. Con más de 1.200 empresas procedentes de 70 países, bate su récord incrementando un 30% el número de empresas de fuera de España y un 40% el espacio que ocupan respecto a la pasada edición, lo que supone ya el 36% del total.

Europa (con Polonia como País de Honor), Latinoamérica y Norteamérica concentran una amplia presencia empresarial, reforzando el carácter estratégico del salón como punto de encuentro de la industria alimentaria mundial.

Además, y con el objetivo de impulsar la apertura de nuevos mercados y maximizar las oportunidades comerciales, la organización, en colaboración con el ICEX, ha invitado a 1.500 grandes compradores e importadores de 100 países, así como a 1.200 nacionales, con la previsión de superar las 14.500 reuniones de negocio.

El evento ha reunido tanto a grandes corporaciones como a pymes y empresas familiares de toda España. La innovación ha sido uno de los motores del certamen con ‘The Alimentaria Hub’ como epicentro del conocimiento, las tendencias y la transformación del sector. Por este espacio han pasado a más de 200 expertos nacionales e internacionales en foros y seminarios sobre sostenibilidad, digitalización, seguridad alimentaria y nuevos hábitos de consumo.

Torrezno

El torrezno de Soria se encuentra en el listado de novedades gastronómicas que se dan a conocer en esta edición. Entre los productos premiados que presenta la Marca Torrezno de Soria han estado las piruletas de torrezno de La Gastro Tasquita, mejor torrezno del mundo de innovación 2025, y el mejor torrezno del mundo 2026, elaboración del bar El Volante de Ólvega.

Además de los productos premiados, Torrezno de Soria ha ofrecido en Alimentaria showcookings con cocineros e influencers, como maridajes entre la mantequilla y el torrezno de Soria, y la barrita energética para deportistas.

Una apuesta más de la Marca de Garantía para un producto que no deja de crecer en los últimos años, con más de 40 millones de unidades consumidas en España en 2025.