El Ayuntamiento rehabilitará dos fuentes romanas dentro del Conjunto Histórico de Medinaceli

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Medinaceli rehabilitará dos fuentes que hay en la villa, dentro del área reconocida como Conjunto Histórico Artístico. El proyecto se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística y tiene como objetivo realzar el patrimonio de la villa y seguir poniéndolo en valor. No en vano, Medinaceli atesora uno de los conjuntos patrimoniales más atractivos de la provincia de Soria.

La Fuente de la Canal y la del Pozo Pinilla no son dos simples fuentes. La Fuente de La Canal tiene origen romano, fue restaurada en 1828 y su aspecto actual data de 1984, cuando se suprimieron los pilones que tenía para beber el ganado. Se encuentra subiendo del pueblo a la villa (carretera Medinaceli-Barahona, kilómetro 2,4). Su construcción data de comienzos o mediados del siglo I d.C., según la Fundación Medina Celim. Mientras, la del Pozo Pinilla se mejoró en 1997 y tiene también origen romano.

La iniciativa acaba de recibir autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio, con el visto bueno al proyecto básico y de ejecución para la rehabilitación y el acondicionamiento exterior de las citadas fuentes, áreas del Conjunto Histórico que de este modo se pondrán en valor.

El proyecto prevé la construcción de pérgolas y la colocación de mobiliario urbano en el entorno de ambas fuentes. "Por aquí pasa mucha gente y para Medinaceli es una fuente emblemática", apunta el concejal Enrique Riosalido Huerta. "Resulta curiosa por la galería abovedada que tiene", añade en referencia a La Canal. Esta galería, de un metro de ancho y unos dos de alto, penetra en la montaña unos 40 metros para captar el manantial que lleva el agua a la fuente, situada en el yacimiento conocido por Los Zarzales, según Patrimonio. El Ayuntamiento quiere divulgar la historia de esta fuente y de su galería subterránea, lo que hará a través de paneles y señalética.

Respecto de las pérgolas el proyecto plantea su construcción con perfiles tubulares rectangulares de acero corten y la fijación al terreno se realiza con zapatas de hormigón, según fuentes de la Junta. Sobre ambas se plantea la colocación de paneles fotovoltaicos autónomos destinados a alimentar la iluminación exterior de las fuentes y el camino que las une.

"La propia estructura de la pérgola servirá de soporte para la información turística-audio guía QR. Será a través de un cartel en acero sobre el que se fijaran lienzos informativos de policarbonato impreso", tal y como aprobó Patrimonio. Además, se colocará un armario de chapa para conexionado y elementos auxiliares de la instalación solar fotovoltaica. "La idea es hacer un pequeño parte con algunos bancos", que serán de piedra caliza y madera.

Las obras, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística, cuestan alrededor de 160.000 euros y están adjudicadas a la empresa Trysa, Técnicas para la Restauración y Construcciones.

El proyecto contempla que los caminos de alrededor y escaleras se harán con zahorra natural caliza sobre la que se realizará el acabado mediante aporte de una capa de 10 centímetros de espesor de mezcla de arena para estabilizar terrenos, a base de cal hidráulica natural.

En su autorización, Patrimonio incluye algunas prescripciones técnicas que se deberán tener en cuenta, entre ellas que los paneles fotovoltaicos "únicamente se podrán colocar si no son visibles desde la zona urbana del conjunto histórico". Hay que recordar en este sentido, que este mismo órgano de la comisión territorial corrigió la colocación de unos paneles que se habían situado en Yanguas y dictaminó su retirada, precisamente por el impacto que suponía en el pueblo, también Conjunto Histórico. Asimismo, el Ayuntamiento deberá tener en cuenta las siguientes prescripciones:

En ningún caso se colocarán elementos que afecten a las estructuras de los canales de las fuentes.

Si como consecuencia de las excavaciones quedan partes de las bóvedas originales descubiertas se procederá a su consolidación por un técnico competente tras la correspondiente presentación del proyecto.

No se realizarán aperturas sobre las bóvedas originales.

Por último, el proyecto de excavación y control arqueológico responde a los requerimientos propuestos por la Comisión, por lo que también ha sido autorizado.