Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El enfrentamiento entre la Sociedad Civil de Maderas de Covaleda y el Ayuntamiento sobre la gestión de la madera ha sido una constante a lo largo de esta legislatura que ha elevado la disputa a los tribunales, que, por ahora, gana el Consistorio.

El alcalde, José Llorente, cree que detrás subyace un «trasfondo político» y manifestó que es palpable «el acoso y el desgaste» al que se está sometiendo al equipo de Gobierno socialista de la corporación pinariega». El regidor sospecha que detrás se encuentra el PP, «porque hay un miembro de la sociedad que ya se postula como candidato del PP para las próximas elecciones municipales», puntualizó.

Tras la última sentencia, el equipo de Gobierno tendió la mano a la junta directiva de la Sociedad Civil de Maderas, encargada de gestionar las suertes de pinos a los vecinos con derechos , que se elevan a un millar, las dos terceras partes de la población y gestiona un millón de euros anuales.

El alcalde los citó ayer a una reunión para dar cuenta de los balances económicos de la gestión forestal, el padrón y las previsiones económicas de este año. Los responsables no acudieron y excusaron su ausencia, según explicó el alcalde a este periódico.

A juicio de Llorente, el choque con los responsables de la sociedad, obedece a que intentan invadir la competencia municipal en materia de gestión forestal, «otras corporaciones les han dejado y entonces no han tenido problemas», manifestó a la vez que dejó claro que este equipo de Gobierno no lo va a permitir.

De esta manera se han abierto varios frentes y litigios. El último relacionado con el padrón de los que tienen derecho a la suerte de pinos, «una competencia que también es municipal», aclaró Llorente.

El pleno municipal de hace unos días aprobó definitivamente el padrón de las suertes de pinos de 2025 y en el mismo se rechazaron las alegaciones presentadas por la sociedad vecinal.

El padrón deja fuera a más de un centenar de vecinos que el año anterior tuvieron suerte de pinos y ahora no la tendrán. Según el alcalde, la sociedad no está de acuerdo con este censo porque consideraban que los que incumplían los requisitos eran más de 200.

Algunos de los afectados presentaron alegaciones que sí ha tenido en cuenta el Ayuntamiento y siguen teniendo su derecho. El alcalde explica que este episodio es muestra del acoso al que dice que se está sometiendo a los concejales «porque la situación de estas personas en el padrón era la misma de hace años y la quieren corregir ahora».

Tras el acuerdo plenario la sociedad puede interponer recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, como ya lo ha hecho contra otros acuerdos relacionados con la gestión forestal.

El primero de ellos fue la derogación, por parte del Ayuntamiento, del reglamento para la gestión del lote multivecinal de los aprovechamientos forestales del Monte de Utilidad Pública, número 125.

El segundo fue por la reclamación de la sociedad vecinal de ser la beneficiaria de los aprovechamientos de la madera no métrica o industrial en lugar de ser el Ayuntamiento.

En ambos litigios la justicia ha dado la razón al Consistorio, con sentencias ratificadas por el Tribunal de Justicia de Castilla y León. Concretamente, en el segundo, se dejó claro, en la sentencia, que de acuerdo a la tradición consuetudinaria, el reparto comunal corresponde exclusivamente a la madera métrica (los pinos maderables), beneficiando directamente a los perceptores del padrón, mientras que la no métrica o de industria tiene carácter patrimonial y pertenece al Ayuntamiento.