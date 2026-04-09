El PP culpa al PSOE de Covaleda de los problemas de convivencia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Partido Popular de Soria exige al alcalde de Covaleda, José Llorente, que rectifique sus «acusaciones infundadas» contra esta formación a la que señala de estar detrás del «acoso y desgaste» al equipo de Gobierno socialista, en la disputa sobre la gestión de los aprovechamientos forestales comunales.

A juicio del PP, la localidad pinariega está inmersa en «problemas de convivencia, que preocupan de forma importante a los responsables populares, pero todos derivados de la gestión municipal que está llevando a cabo el equipo de gobierno socialista, encabezado por su alcalde, José Llorente, y su teniente alcalde y diputado provincial, Carlos Llorente», según expone el partido en un comunicado de prensa.

En este sentido añade que en lugar de afrontar sus responsabilidades por las decisiones tomadas que afectan a la ciudadanía como responsables municipales, se dedican a echar balones fuera, culpando a otros de las repercusiones que están desbordando la convivencia entre vecinos, que deber ser la base principal de todo buen regidor.

«Culpar a otros de tus propios problemas, no los resuelve, y solo sirve para que en el pueblo sepan que la intransigencia y los malos modos, al final tienen su repercusión entre los vecinos, cansados de la manu militari, donde al tener mayoría están imponiendo cuestiones que, cuando menos, son ciertamente impopulares», recoge el comunicado.

Las acusaciones contra el Partido Popular que vierte el alcalde, José Llorente, se basan, según sus declaraciones en «la sospecha de que hay un miembro de la Sociedad Civil de Maderas que se postula como candidato del PP para las próximas elecciones municipales. Y este es todo el argumento del regidor, convertido en adivino, para hablar de trasfondo político, por lo que él mismo se pone en evidencia ante la falsedad de este razonamiento que carece de toda base real».

El Partido Popular reitera su denuncia rotunda contra todas las actuaciones que van contra la convivencia vecinal, desde las pintadas realizadas en el Ayuntamiento, como el pinchazo de ruedas al coche de un concejal.

Ayer expresó su solidaridad con los afectados y se mostró en contra de todo tipo de actuaciones que violenten la convivencia y atenten contra la propiedad privada.

Además, los populares animan al alcalde de Covaleda y a todo su equipo de Gobierno, que recientemente se quejaban de la falta de asistencia a plenos de los concejales del PP, a analizar los problemas que sufre su municipio y pregunten a sus vecinos sobre si son o no acertadas las decisiones que se toman desde el Consistorio, muchas sin el respaldo de la gran mayoría de los vecinos.

En este sentido agregan que «conociendo el origen de los problemas de Covaleda será más fácil que sean capaces los miembros socialistas del Ayuntamiento de darle solución o sino la pondrán los vecinos en las próximas elecciones municipales eligiendo otro equipo de Gobierno».

Por otra parte, la Guardia Civil investiga los actos vandálicos que tuvieron lugar la pasada semana, tras la celebración del pleno, en los que el coche del concejal socialista, José Herrero, sufrió daños, concretamente se rajaron las ruedas.

El afectado interpuso una denuncia. Por ahora, no se ha detenido, ni se ha identificado al autor o los autores de los hechos, según explicó la Guardia Civil.