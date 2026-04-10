Tardelcuende completa la ronda escolar de talleres para prevenir incendios

La BRIF de Lubia y la Junta muestran su labor contra los incendios forestales en el colegio de Tardelcuende.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El colegio de Tardelcuende despidió este viernes el ciclo de sensibilización frente a incendios forestales realizado gracias a la colaboración de Medio Ambiente de la Junta y la BRIF de Lubia. Profesionales, medios y sobre todo pautas para la prevención del fuego compusieron el 'temario'.

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, asistió a esta jornada de la campaña de sensibilización frente a los incendios forestales 'Depende de todos, depende de ti', una iniciativa dirigida al alumnado de la provincia para acercarle la realidad del fuego forestal, sus consecuencias sobre el medio natural y el trabajo de los profesionales que intervienen en su prevención y extinción.

La actividad puso fin a la ronda de talleres programados en varios centros educativos sorianos durante las últimas semanas. Tras la sesión desarrollada el pasado 24 de marzo en el CEIP Calasancio de Almazán, el calendario ha continuado con actividades en Medinaceli, Arcos de Jalón y, por último, Tardelcuende.

Los bomberos forestales muestran su labor a los escolares.HDS

La campaña parte de la colaboración entre la Sección de Incendios Forestales de la Junta de Castilla y León en Soria y el equipo de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Lubia, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Esa cooperación se repite desde hace años y permite trasladar a los centros educativos una propuesta didáctica que combina educación ambiental, conocimiento del territorio y contacto directo con los medios humanos y materiales que actúan ante los incendios forestales.

En el taller de este viernes participaron especialistas del Equipo de Prevención Integral de Incendios Forestales (EPRIF) y bomberos forestales de la Brigada de Labores Preventivas (BLP) de la BRIF de Lubia, junto a agentes medioambientales y una dotación de dos vehículos autobomba del dispositivo de la Junta de Castilla y León. La jornada incluyó una parte explicativa sobre los incendios forestales y su impacto, una presentación de los equipos de protección individual y de las herramientas de trabajo, y una demostración práctica sobre algunas de las técnicas básicas que se emplean en las tareas de prevención y extinción.

El alumnado de Educación Primaria participante ha podido conocer de forma directa cómo se organiza una intervención, qué medios utilizan los profesionales que trabajan sobre el terreno y por qué la prevención resulta decisiva para evitar situaciones de riesgo. La sesión ha permitido también trasladar el mensaje de que la protección del monte constituye una responsabilidad compartida y empieza en los comportamientos cotidianos.

Miguel Latorre ha destacado el valor de este tipo de actividades en edades tempranas, porque permiten que los niños comprendan mejor la importancia del medio natural y asuman pautas de conducta responsables ante un problema que afecta de forma directa al territorio. El subdelegado ha agradecido además el trabajo coordinado de las administraciones y de los profesionales que hacen posible esta campaña en los colegios de la provincia.

La presencia del equipo de la BRIF de Lubia en estas jornadas aporta un valor añadido a la actividad formativa, al ofrecer a los escolares una imagen cercana y real del servicio público que prestan estos efectivos del Gobierno de España. Su participación facilita que los alumnos identifiquen los riesgos asociados al fuego en el medio natural y entiendan la exigencia técnica y humana que implica la lucha contra los incendios forestales.