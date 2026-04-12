Este pueblo de Soria celebra el Día del árbol con hacenderas

Hacenderas y comida de hermandad con éxito de participaciónHDS

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El 21 de marzo se celebra el Día Internacional de los Bosques (o Día Forestal Mundial), establecido por la ONU en 2012 para concienciar sobre la importancia de todos los ecosistemas forestales. En España, esta fecha coincide frecuentemente con el Día del Árbol, destacando su papel en la absorción de y la conservación de la biodiversidad.

Alconaba, un pueblo de Soria que siempre se destaca por sus actividades comunales y sus frecuentes actos que dinamizan la vida social de sus habitantes, lo hace con hacenderas, que consisten en trabajos comunitarios y voluntario para realizar obras de utilidad pública.

En este caso, se barrieron las calles del pueblo y se limpió el salón de usos múltiples, se plantaron y podaron árboles y hasta se soldó mobiliario urbano pendiente de reparación, una auténtica limpieza de cara a todos rincones.

Para finalizar la jornada, unas deliciosas patatas con costillas y un encuentro perfecto para hacer comunidad en una zona que tal vez esté poco habitada pero en la que, desde luego, no falta vida.