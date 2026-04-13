El presidente del PP de Soria le desea "lo mejor" a Carlos Martínez y dice que su proyecto político en la ciudad está "agotado"

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación y el presidente del PP de Soria, Benito Serrano, ha deseado "lo mejor", en lo personal, a Carlos Martínez Mínguez, que hoy ha dejado la Alcaldía de Soria para recoger mañana su acta de procurador de Castilla y León, y cree que el proyecto del exalcalde de la ciudad está "agotado".

El responsable popular ha agregado que no le desea "suerte" en el plano político "porque sus propuestas no son acertadas para la Comunidad", puntualizó.

Serrano afeó a los socialistas de la capital porque todavía no han comunicado de forma oficial el nombre del sustituto, que parece que será Javier Antón, senador del PSOE, que no es concejal en la actualidad y que para ser nombrado “hacen dimitir a un mujer de la candidatura, cuanto menos curioso, ellos que levantan la bandera del feminismo”, manifestó Serrano.

De cara a las próximas elecciones municipales de 2027, Benito Serrano sostiene que el proyecto de Carlos Martínez en el Ayuntamiento de Soria está “agotado, ya lo estaba en las pasadas elecciones”, asegura

En este sentido recuerda que en las pasadas municipales perdió 1.000 votos que de no ser por la división de las candidaturas de izquierdas el PSOE no hubiese tenido mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Soria. El presidente de los populares sorianos cree que que la cita electoral del próximo año “es una nueva oportunidad para el PP que estará allí con el mejor candidato que designemos”, concluye.