Carlos Martínez se despide de la Alcadía de Soria: «Lo más importante que me llevo de estos años es la gente»

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Ante una sala de plenos abarrotada, el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, se ha despedido de su cargo, en el que ha permanecido durante 19 años, tras su elección como procurador a las Cortes de Castilla y León, un acta que recogerá mañana en Valladolid. El actual teniente de alcalde, Luis Rey, lo sustituye en el cargo hasta que sea nombrado el nuevo alcalde, que será el senador Javier Antón, aunque aún no se ha hecho oficial su designación, y ni siquiera forma parte de la Corporación como concejal.

En un discurso muy emotivo, en el que se le ha quebrado varias veces la voz, Carlos Martínez se ha despedido destacando la honestidad que ha mantenido durante su gestión y agradeciendo a la ciudadanía la construcción de un proyecto plural ya que "de lo mucho que me llevo de estos años, lo más importante es la gente". Martínez se despidió de los vecinos asegurando que "cuesta mucho hablar porque a veces las palabras no llegan a expresar lo que uno siente" recordando como inspiración "a mi padre, Chicote y Jesús Bárez".

Martínez se va tras casi 20 años al frente de la Corporación capitalina "pero con el mismo respeto y responsabilidad que asumí el primer día aunque lo hago desde otro lugar, otro contexto, otro yo. Más sereno pero con la misma responsabilidad y humildad" de 2007.

Carlos Martínez se despide "de una forma de estar en el mundo. Una forma de servir y vivir. Y no es sencillo". No en vano, recordó en 2007 su llegada al Ayuntamiento "lleno de ilusión, responsabilidad, miedos, vértigos... Y con el deseo del cambio pero sin dejar a nadie excluido" y con la máxima de "hacer ciudad". El ya ex alcalde de Soria parafraseó al poeta Antonio Machado apuntando que "no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie". Y este camino es "el que siempre hemos intentado" reconociendo que "no sabía lo que iba a venir. Ni que hay que tomar decisiones que iban a afectar a miles de personas" pero eso, al fin y al cabo, es la política.

Unas decisiones, aseveró, que ha tomado "desde la humildad y la honestidad". Y es que, subrayó, "la política no es solo gestión. Es una forma de ser, una forma de estar y de comportarse. Es demasiado importante para dejarla en manos de gente que la degrade".

Recordó en este punto a la catedrática de la UCM, Mercedes Molina, indicando que "la ética no es un discurso abstracto, sino la guía que nos acompaña" destacando que "he querido ser coherente diciendo lo que hacemos y haciendo lo que decimos".

Por otra parte, quiso dejar clara la importancia de la palabra 'decidir' en política. Y es que, subrayó, "hay una parte de la política que no se ve. La parte de las dudas, de la reflexión, de las noches sin dormir... De mirar a los ojos a un vecino y no darle solución a sus problemas... Y eso también lo llevo dentro".

Martínez quiso quitar el foco sobre él y hacerlo extensivo a los vecinos ya que, aseguró, "la Soria de hoy no es el resultado de un alcalde. Es el resultado de la voluntad de la mayoría de la ciudadanía". No en vano, continuó, "lo más importante que me lleno de todos estos años es la gente". "Escuchar, aceptar la crítica, valorar el silencio... Todo ello te ayuda a comprender que la responsabilidad pública no va de uno mismo, va de los demás consiguiendo una Soria plural, abierta y diversa" anteponiendo el interés general al particular.

No se olvidó en sus palabras de pedir "disculpas por los errores cometidos" a la vez que quiso "agradecer el motor silencioso de esta Corporación" dando las gracias a sus trabajadores "por su esfuerzo y profesionalidad".

Martínez recordó algunos momentos vividos con "crisis económicas, sociales, guerras... Y con una pandemia que nos hizo sacar lo mejor de nosotros mismos. Una etapa en la que entendimos que la política local no es menor. Que cuando todo falla, la ciudad llama a la puerta del Ayuntamiento". Y es que, puntualizó, "una ciudad no solo es el espacio físico, es un proyecto compartido, esa 'pólix' de la que tanto hablaba Jesús Bárez. Es una sociedad viva y comprometida unida a través del frágil vínculo de la política y la ciudadanía".

Martínez continuó asegurando que "hoy doy un paso a un lado. Duele porque uno no se desprende de lo que más quiere sin dolor. Duele porque quedan atrás años de trabajo, de amigos... Duele porque todavía queda mucho por hacer" asegurando, finalmente, que "me quedo, siendo parte de esta ciudad, como un soriano más". Es cierto, evidenció que "hoy cierro una etapa y dejo una responsabilidad pero sigo siendo el mismo" agradeciendo en este punto "el trabajo de todo mi equipo" y recordando la figura de "Eloísa. Mi añorada, admirada y recordada Eloísa. Con la que empezó todo".

Por último, quiso hacer una mención especial a su familia ya que "si alguien ha sostenido esto y también pagado el precio, ha sido mi familia. Gracias por entender las ausencias. Gracias por estar siempre".

Cerrando su intervención con una última frase: "Permitidme decir por última vez: Se levanta la sesión".