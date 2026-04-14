Heraldo-Diario de Soria

Raíces: Premios a la lucha emprendedora rural (fotos)

Unos premios organizados por Caja Rural de Soria y los cuatro grupos de acción local de la provincia (Proynerso, Adema, Asopiva y Asociación Soriana de Tierras del Cid) para reconocer a los mejores proyectos de emprendimiento apoyados en el medio rural soriano

Unos premios al mérito empresarial en el medio rural

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Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

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El acto organizado por Caja Rural de Soria y los cuatro grupos de acción local de la provincia (Proynerso, Adema, Asopiva y Asociación Soriana de Tierras del Cid) reconoce a las 15 mejores iniciativas vinculadas al desarrollo económico y social del medio rural de la provincia.

En esta ocasión, los reconocimientos han ido para: Quesería Tierras Altas, iniciativa artesanal ubicada en San Pedro Manrique, Hijos de Javier García del Valle, ubicada en San Esteban de Gormaz y Marina del Valle, S.L., que fue el galardón al emprendimiento femenino.

Raíces son unos premios al esfuerzo del emprendimiento en el medio rural, contribuyendo a asentar población y al desarrollo económico y social del medio rural.

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Premios Raices

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