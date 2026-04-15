El alcalde Ágreda pide a Diputación una mesa para negociar con «rigor» la cesión de la residencia

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El alcalde de Ágreda (Soria), Jesús Manuel Alonso, espera que en los próximos días el presidente de la Diputación, Benito Serrano, le convoque a una mesa negociadora para abordar la cesión del edificio de la antigua residencia de la tercera edad Sor María Jesús, con el fin de abordar una negociación desde «el rigor y la discreción» por parte de las dos administraciones.

Alonso cree que la recientes declaraciones de Serrano, en las que pide a Ágreda y a El Burgo de Osma, un compromiso económico para colaborar en el mantenimiento de las residencias de la tercera edad, «solo pretenden desviar la atención», puntualizó el regidor agredeño, quien reiteró que «lo que hay que hacer es sentarse a negociar en los despachos y avanzar».

El alcalde de El Burgo de Osma, Antonio Pardo, dijo ayer que no se pronunciará sobre la propuesta del presidente de la Diputación hasta no tener un documento escrito sobre la misma.

Precisamente, Serrano señaló, en sus declaraciones, que las había remitido hace seis años a los dos ayuntamientos y desde entonces no había recibido una respuesta por parte de ambos ayuntamientos. Su planteamiento pasa porque ambos municipios, que albergan las residencias de ancianos gestionadas por la Diputación, habiliten una partida económica, similar a la que paga la Diputación en IBI, destinada a mejoras, que supera los 30.000 euros en ambos municipios.

En Ágreda, la Diputación es propietaria de dos residencias de ancianos de Ágreda, la Sor María Jesús (sin actividad en este momento) y Nuestra Señora de los Milagros, por las que abona al año 15.880 euros en efectivo en concepto de IBI, mientras que en El Burgo de Osma es dueña de la residencia de ancianos San José, el centro cultural San Agustín y un tercer inmueble por el que la Diputación paga al Ayuntamiento 17.531 euros anuales.

La cesión y el futuro de uso de la residencia Sor María Jesús ha sido estos días objeto de confrontación entre el equipo de gobierno municipal socialista y el PP municipal y de la Diputación, tras conocerse una solicitud, aprobada por un pleno agredeño, en el que se solicita la cesión a la Diputación para afrontar el reto de recuperar el edificio para darle un uso, después de 16 años del cierre de la residencia por parte de la Diputación.

El PP criticó al alcalde agredeño porque a lo largo de estos años no ha realizado gestiones y solicita una cesión sin tener un proyecto para el inmueble.

Algo que rechazó de lleno Alonso que explicó que el Ayuntamiento dispone de un estudio de viabilidad y una inversión aproximada para poner en marcha un centro intergeneracional, en el que tendría cabida una residencia para mayores.