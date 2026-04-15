Feria Micológica en un pueblo de Soria para potenciar las setas de primavera

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Por quinto año consecutivo, la comarca de Tierras Altas celebrará la Feria Micológica del 15 al 17 de mayo, que este año acoge la localidad de Villar del Río, buscando potenciar los recursos de la comarca noreste de Soria y la producción micológica de primavera, en esta actividad que difunde los recursos micológicos y patrimoniales de la comarca.

Esta quinta feria, que cuenta con mascota propia, Micosaurio, se enmarca dentro del programa de Primavera Setera #DeSetasporSoria de Montes de Soria, permitirá contar este año, con tres escenarios donde desarrollar un intenso programa de actividades que se dividen en exposiciones, rutas micológicas, conferencias, showcookings, homenajes, talleres de cocina e infantiles, feria de productos micológicos y un taller de maridaje entre las setas y los vinos de Soria, entre otros eventos.

Además, de manera paralela también se celebrará el concurso de Fotografía Micológica, cuyo plazo finalizará el próximo 13 de mayo, así como la cuarta edición del Concurso de pinchos micológicos amateur y la degustación de tapas micológicas en los bares y restaurantes de Tierras Altas que permiten dinamizar durante el fin de semana toda la comarca.

Además, este año se sorteará una cesta de productos micológicos entre todos aquellos que consuman tapas micológicas en el marco de la feria.

Esta feria tiene carácter itinerante por los pueblos de Tierras Altas y está organizada por Montes de Soria, junto con la Mancomunidad de Tierras Altas de Soria y, en esta edición como anfitrión, el Ayuntamiento de Villar del Río.

Los organizadores este año rendirán homenaje a los que trabajan por potenciar el recurso micológico. Se realizará un reconocimiento a José Antonio Lucas y José María Barrio, como apuesta personal y profesional por la gestión del recursos micológico en Castilla y León, que han trabajado para potenciar el papel de a micología.

Ambos son un «tándem perfecto» para poder lograr proyectos de este tipo que han demostrado que se trata de «una apuesta no solo profesional sino también personal desde hace más de 25 años por la mejora de la gestión del recurso micológico en Castilla y León», como valoró José Antonio Vega.

A estos elogios se sumó el presidente de Montes de Soria, Luis José Lucas, quien reconoció que gracias a su trabajo «su gestión es un referente a nivel europeo», asegurando que se trataba de «un premio muy merecido» , declaraciones que realizaron en la presentación de la feria.